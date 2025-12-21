中山站騎士遭砍「第一視角曝」 噴血倒地緊握手機喪命

台北市19日傍晚發生隨機攻擊事件，一名日籍前資深記者木下黃太在中山站目擊37歲騎士遭砍傷，逐漸失去意識後倒地不幸身亡，木下黃太將第一視角畫面上傳至社群平台後，讓許多人看了都感到心痛。

中山站37歲騎士遭張文砍傷身亡。（圖／翻攝自mn op YT）

木下黃太當時從誠品生活南西店走出後，突然發現周遭煙霧瀰漫，現場已有2名男子遭砍，其中一名白衣機車騎士血流如注倒在地上。木下黃太當下沒有多想，立刻衝上前替對方止血，但因不會說中文，只能以日文大聲呼救。

根據木下黃太拍攝的第一視角畫面顯示，白衣騎士被砍傷後忍著劇痛打電話，並向路人揮手呼救，還緊握手機，最終畫面停留在LINE的介面，電話沒撥出去就撐不住倒下。有網友猜想「騎士有可能想跟家人做最後的交代」。

騎士最後緊握手機似乎想跟家人通話。（圖／翻攝自mn op YT）

木下黃太因手部原有結痂脫落，傷口意外接觸到患者血液，存在感染愛滋病風險，目前已完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查。他隨後將現場經歷分享於社群平台X，並將第一視角影片上傳至YouTube，引發大量討論。

網友紛紛心痛回應，「看了真的很難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了，拜託張文給我下地獄」、「眼睜睜看著他倒下卻無能為力，有好幾秒時間他都還有意識的，卻來不及搶救」、「好難過，不敢想騎士當下有多絕望」。

