中山站「男子隨機砍人」！民眾「狂奔躲倉庫」曝光…
社會中心／饒婉馨報導
台北中山19日捷運中山站1名男子持長刀隨機攻擊多達4、5名路人，也同樣丟擲煙霧彈，甚至一度闖入人潮擁擠的誠品南西店，造成在場民眾恐慌，躲入誠品南西4樓倉庫內。根據《ETtoday新聞雲》報導，稍早這名犯嫌在被遭警方包圍後，當場墜樓、失去生命跡象，目前送醫搶救中。
民眾躲在誠品南西店的儲藏室內，以保自身安全。（圖／翻攝自Threads @tedhandnd0912）
有民眾拍下現場驚險畫面，疑似歹徒在台北中山誠品一帶作案，當時賣場內仍有不少民眾逛街，卻突然有人高聲大喊「有人拿刀」，現場氣氛瞬間緊張，民眾四處奔逃，許多人驚慌失措，紛紛衝進倉庫或隱蔽空間躲避，場面一度相當混亂。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：北捷煙霧彈男「闖中山站隨機砍人」 民眾逛街變大逃殺「狂奔躲倉庫」畫面曝！
更多民視新聞報導
北車煙霧彈男逃到中山砍人！遭警包圍墜樓 巷內急救畫面曝
最新／行凶畫面曝！北市27歲男「先炸後砍」 5傷4命危搶救中
北車、中山爆恐怖攻擊！騎士等紅燈「突被捅一刀」外套全染紅
其他人也在看
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 138
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 151
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導今（18）早新北市林口區發生一起砍人命案，一名78歲陳姓老翁遭砍4刀，送醫搶救後，仍不幸回天乏術；凶手59歲葉姓男子在犯案後逃離現場，稍早已被警方逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦。對於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為陳想害死他的農作物，進而發生口角。今早林口區文化一路二段一處菜園內發生兇殺命案，葉男疑似因種菜問題，與另一名陳翁發生衝突，並憤而持刀砍向陳，造成他左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。案發菜園。（圖／林口警分局提供）警消獲報後，立刻將受傷的陳翁送往林口長庚醫院救治，但仍於上午9時25分宣告不治。至於砍人的葉男，則在犯後逃離現場，警方隨後調閱周邊監視器，發現他騎乘機車往新莊方向逃逸，因此也立即派員前往緝捕，並在4個小時後，上午11時許將葉男逮捕歸案。至於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為他是想害死他的農作物，才會發生口角。全案待警方釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光 更多民視新聞報導昔喊廢監院今要陳情！律師嗆：藍白厚顏無恥立法院又要延會？民眾黨團提案付委審查 朝野無共識破局王鴻薇質詢喊告踢鐵板！張惇涵嗆法院認證藍造謠敗訴「妳才好意思喔」民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」 逾30萬青年受惠
成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
3副所長涉鮑魚大亨潛逃案 北檢意外上演全武行
社會中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導持續來關心，連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到。檢警約談福德派出所3名時任副所長，其中李俊良遭到聲押，梁思強、古志銘，分別依30萬元交保，並限制住居。古志銘準備離開北檢時，他的小兒子竟然動手拍落媒體的攝影器材，上演火爆場面。信義分局福德派出所副所長古志銘，身穿黑色外套，戴著口罩，快步準備離開北檢。穿著白色背心的男子，緊跟在側，沒想到下一秒只見這名男子，先是伸出右手，拍落媒體的攝影器材，接著上前跟記者發生肢體衝突。一旁員警趕緊上前，把人架開。而事後，他的身分也被起底，原來他就是副所長古志銘的小兒子，攝影記者不滿對方離譜行徑，事後提告妨害自由跟毀損，疑似經常惹事，古志銘似乎也拿兒子的脾氣沒辦法，外傳古志銘背景不容小覷，姊夫甚至還是台北市三線一星高階警官。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）民視記者莊立誠﹔「鍾文智每週必須有三次，來到位在信義區的派出所進行報到，不過卻有警員涉嫌偽造簽名，替他爭取逃亡時間。」"鮑魚大亨"鍾文智，炒作股票獲利驚人，判刑超過30年定讞，沒想到他竟然在防逃機制，還沒來得及啟動前，就消失地無影無蹤。調查局發現，2021年至2023年間，鍾文智明明人就在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有員警偽造簽名，予以掩護。鍾文智甚至還在信義分局福德派出所附近，租用"私人會所"，提供三名副所長作為休息、打牌使用。其中，涉嫌貪汙罪的時任副所長古志銘，以30萬元交保，準備離開北檢時，他的小兒子，為了阻擋媒體拍攝，竟然和記者大打出手，現場一度混亂。信義警分局分局長李憲蒼表示，鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關簽到的紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以說我們就進入一個要調查。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）身為人民保母，卻疑似收受賄賂，協助潛逃，檢警擴大調查，釐清案件始末。原文出處：鮑魚大亨潛逃案三副所長1聲押2交保 副座小兒子阻媒體上演全武行 更多民視新聞報導逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的民視影音 ・ 6 小時前 ・ 2
台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇
台北車站M8出口19日驚傳遭人投擲煙霧彈，引發社會高度關注。台北地檢署已迅速指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中前往現場，並指揮轄區中正第一分局展開積極偵辦，全力追緝涉案嫌犯到案。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 李姓派出所副所長貪污罪聲押
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名，昨天搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談包括三名派出所副所長、十多名員警等人說明，今天依貪污等罪將李姓派出所副所長聲押禁見，並諭令梁姓和古姓兩名副所長分別以30萬元交保、限制出境出海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前 ・ 5
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
精神科名醫「生理食鹽水治癌」害死病患 遭判刑1年半!
精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，但長年以來不斷力推NK療法治療癌症、甚至以身試癌，先前有一名得了大腸癌的女病患求助於她，但實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行，但他本人則說沒有收到相關訊息，都不是真的。 #李光輝 #精神科名醫 #癌症治療 #生理食鹽水 #醫療糾紛 #判刑東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"
地方中心／賴國彬 桃園報導驚悚！桃園市桃園區民生路，發生一起驚險的意外，一名男子與朋友並肩走在馬路邊緣，沒想到，竟遭後方行駛而來的公車後照鏡直接撞擊頭部，重擊力道之大，讓他當場痛到抱頭，瞬間畫面曝光，在網路上引發激烈論戰。一男一女並排在馬路上，走著走著，沒想到，下一秒，後方一輛公車開過來，男子慘遭後照鏡狠狠巴頭，這一撞，實在好痛，男子痛到抱頭，一旁女子也趕緊關心。從另一個角度來看，公車行駛在路上，後照鏡撞到一旁行人，這一撞力道不小，公車司機趕緊下車關心，只見男子走到車前拍攝車牌後就自行離開，影片一出，立刻掀起熱論。桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"。（圖／民視新聞）事發就在17號下午，這輛桃園客運5022班次，行經桃園民生路發生意外，不過也掀起兩派議論，一派網友批評行人並排走在道路上很危險，直呼「走那麼外面，難怪被公車巴頭」、「馬路如虎口，行人靠邊走」、「誰教你並排走在馬路上？」不過，另一派網友則認為，「台灣有留給行人空間嗎？」、「有沒有考慮過這邊沒有人行道，行人要走哪裡？」、「先問一下，人行道在哪？這不是被逼到馬路上的嗎？」桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"。（圖／民視新聞）對此，桃園客運表示，事情發生後，駕駛即下車關心，詢問民眾是否需報警處理及有無就醫需求，民眾沒有做回應，只叫駕駛離開，若接獲對方提出相關賠償請求，本公司將依肇責負相關責任。而桃園客運也呼籲，民眾不要在車道上行走，以免發生危險。原文出處：桃園驚險意外！ 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡「巴頭」 更多民視新聞報導安倍晉三槍擊案偵結 檢方今對兇嫌山上徹也求處「無期徒刑」小草造謠「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 北院認散布不實但「這原因」不罰最新／新北五股驚悚車禍！左轉車撞直行機車 騎士噴飛影像曝光民視影音 ・ 20 小時前 ・ 1
「菜園種菜」爆奪命！ 男怒揮利器 78歲翁中4刀亡
新北市 / 綜合報導 今(18)日早上7點多新北林口傳出傷害案件！一名78歲的陳姓老翁在菜園種菜跟另一名葉姓男子起衝突，沒想到葉姓男子憤而拿利器攻擊，猛刺種菜老翁 4刀 ，送醫不治。根據了解，葉姓男子疑似不滿老翁移動栽種位置影響農作物生長，這才憤而行兇，警方目前已經逮到犯嫌，全案依殺人罪嫌送辦。警車閃燈鳴笛十萬火急轉彎進小巷子裡，一路前往菜園，會這麼急因為這裡傳出持利器傷人事件，警方VS.報案人說：「你是說他是在哪裡種菜的，他在那一邊，那個房子旁邊。」民眾目睹衝突事件嚇得趕緊報警，事發就在新北市林口區今日一早7點多，只見菜園旁邊血跡斑斑，周圍還拉起封鎖線，報案人家屬說：「兩個種菜阿北吵架聲，一個人有受傷，還去勸架。記者李采臻說：「衝突就發生在這處菜園，疑似因為種菜的問題起了糾紛，嫌犯當時就拿出利器來揮砍，被害人受傷倒地，嫌犯直接騎車離開。」附近種菜的居民表示，陳姓被害人想更換農作物的栽種位置，疑似因此影響葉姓嫌犯農作物的生長，因此爆發衝突，葉姓嫌犯一氣之下拿出利器劃傷陳姓男子，送醫搶救不治，附近居民說：「有的人(地)不種給他種，可能是這樣，殺人的人是誰我們也不曉得，怎麼知道說會變這樣，我看他衣服好像很多洞。」新北警林口分局偵查隊副隊長楊世彬說：「於案發內4小時將葉姓犯嫌逮捕到案，釐清案情後，將依照殺人罪移送新北地檢偵辦。」受傷的陳姓男子機車還停留在原地，幾十年來在這裡務農，沒想到跟人起衝突受傷不治，附近民眾聽聞都相當震驚， 葉姓嫌犯 有傷害、竊盜前科 ， 行凶之後騎機車逃逸 ， 中午就在新莊一處工地 被警方逮捕 ， 坦承就是因為自己的農作物被破壞 ， 積怨已久 才拿出隨身攜帶的利器攻擊 ， 不過詳細犯案動機 還有待釐清 。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
涉幫鍾文智偽造簽到記錄 副所長不明金流逾千萬遭聲押
台北市信義分局福德派出所前副所長李俊良（現已調往三張犁派出所），涉偽造報到簽名，幫助連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，昨遭搜索、約談，台北地檢署漏夜複訊後，發現李男戶頭有千萬不明金流，依圖利、財產來源不明、偽造文書等罪嫌，向法院聲押禁見。鍾文智友人、帳房葉仲清，涉幫鍾文智行賄警方，同樣遭聲押。至於現任自由時報 ・ 12 小時前 ・ 2
林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導種菜糾紛，竟然演變成砍人的喋血案件！今天（18日）一早，新北市林口地區發生一起傷害案，有一名78歲的阿伯，到菜園種菜時，被人砍了四刀，送醫仍不治，警方初步調查，兇嫌可能是一名59歲的男子，他過去和被害人在同一塊地種菜，但阿伯把菜移走的過程中，疑似害嫌犯的菜死掉，雙方才起糾紛。警車鳴笛，十萬火急來到巷弄裡。員警：「你是說他是在哪裡種菜的？」菜園旁，拉起層層封鎖線，地面上還留有一雙拖鞋，就在不久前，這裡發生一起驚悚的砍人事件。附近民眾：「那個衣服蓋著，都還是(血)。」林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）附近民眾：「種菜兩個阿伯打架，他有去勸架，有一個受傷啦好像是這樣，他有聽到吵架聲，其中一個阿伯跟我們比較熟，我猜啦可能是種菜糾紛啦。」民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，當時被害人就是倒在這邊，現在地面上還是血跡斑斑，但是沒想到兩人發生衝突的起因，竟然只是因為種菜糾紛。」菜園喋血案件，發生在18號早上7點多，新北市林口文化一路二段100巷，初步瞭解，78歲的陳姓被害人，跟59歲的葉姓嫌犯，過去在同一塊地種菜，但是被害人想把菜移到別的地方，沒想到在移動過程中，疑似不慎害嫌犯的菜死掉，嫌犯一氣之下，竟然就持刀猛砍，造成被害人左胸、手臂等，連中4刀，緊急送醫搶救。林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）陳姓被害人的機車，還停在現場，車上還載著種菜工具，怎麼也沒想到，出門種菜會出意外。附近民眾：「那個阿伯很好啊，在後面種菜他人很好。」附近民眾：「（種菜）將近40年了啊，（被害人）人很好啦，我們是做工的人，有空才來這邊種菜。」嫌犯砍人後，立刻騎車逃往新莊遭逮，但因為種菜小糾紛引爆砍人致死，實在離譜。原文出處：林口菜園驚傳砍人案！ 7旬菜農「身中4刀」凶嫌新莊遭逮 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化火葬場爭議延燒！ 反火葬場協會按鈴控告建築師事務所、縣府科員
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣火葬場選址爭議不斷。18日，彰化縣二林芳苑反火化場行動協會，上百位民眾前往彰化地檢署，按鈴控告，指控負責「火葬場選址評估報告」的建築師事務所，以及縣府承辦科員，報告內容疑似捏造不實。抗議民眾：「選址造假選。」高舉布條標語，反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號，彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈，18日一行人前往彰化地檢署按鈴控告，指控彰化縣火葬場選址，委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員，涉嫌捏造芳苑鄉長同意興建，直指評估報告造假。反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號 指控選址造假 （圖／民視新聞）指控評估報告中，芳苑鄉長其實未表達同意在芳苑設火化場，卻記載為"樂觀其成"。反火葬場行動協會總幹事袁震權 ：「報告中說無民眾爭議，誇張！還說樂觀其成。」反火葬場協會指控 彰化縣火葬場選址委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員 涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」（圖／民視新聞）芳苑鄉長林保玲：「我從來沒有站出來我反對，我也從來沒有站出來說我贊成。」芳苑鄉長指出，從未在公開場合表達支持或反對，火葬場議題保持討論溝通的態度；針對指控涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。民政處方面表示不予置評。民政局方面強調評估數據資料都經得起考驗，火葬場選址爭議，引來地方反彈，仍待協調溝通。控選址報告造假！ 彰化反火葬場協會赴地檢申告（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：控選址報告造假！ 彰化反火葬場協會赴地檢申告 更多民視新聞報導死者為大！高齡社會考驗殯葬量能 內政部：「這7縣市」管理績效優光復重建預算竟是零 災民二度集結縣府抗議童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話