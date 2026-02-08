中山站「雙刀男」搭捷運嚇壞乘客！稱防身、切水果 警依社維法裁罰

記者莊淇鈞／台北報導

宋男被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

台北捷運中山站之前發生張文隨機殺人事件震驚全國，今天（8日）凌晨，有旅客搭捷運在中山站，發現有男子攜帶2把刀搭車，1把放胸前口袋，另1把放左腿口袋，都露出刀柄，有乘客發現因此通報司機員再轉報警方，大批警力隨即抵達捷運站，該男雖無揮舞或致人受傷等情形，並表示1把刀是為了防身另1把刀是為了切水果，但其行為已造成恐慌，警詢後仍依社會秩序維護法裁罰。

大批警力到場。（圖／翻攝畫面）

據了解，31歲的宋姓男子今天凌晨0時許，搭乘北捷末班車從台北101站出發，準備回到北投住處。但因宋男將1把水果刀，倒插進胸前口袋，另1把放左腿口袋，2把都露出刀柄，讓同車其他乘客發現相當害怕，有乘客趕緊按下列車上緊急對講機通知司機員，同步通報中山站行控中心，列車緩靠中山站，由廖姓站長與保全人員進入車廂，加上後來趕抵的捷運警，一起將宋男帶出車廂。

廣告 廣告

警方先對宋男保護管束，後續搜出2把水果刀，便將其帶返警所偵辦，宋男辯稱，在朋友家切完水果，所以帶了2把刀，1把要切水果，1把要防身。雖宋男無揮舞水果刀或致人受傷等情形，但行為已造成恐慌，警詢後被依《社會秩序維護法》第63條裁處。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

只為逛樂華夜市！3賊竹北偷車北上 深夜遭警開4槍圍捕落網畫面曝光

新北消防春節前總體檢！2687場所大盤查 揪出潛在危機保市民安心

海山警治安座談會傾聽民意！ 強化聯防機制誓言打造零犯罪社區

驚悚畫面曝光！復康巴士撞輾行人 6旬翁受困車底救出送醫不治

