中山美穗遺骨仍伴妹在客廳 遺物見「姊妹情深」文件夾惹淚崩

中山美穗去年12月猝逝家中，讓無數親友和粉絲陷入悲痛。（翻攝自中山美穗官網）

日本知名演員中山美穗於2024年12月6日因意外離世，享年54歲，至今已屆滿一週年。近日，中山美穗最疼愛的妹妹中山忍接受專訪，首度公開了這一年來的心路歷程，並分享了關於姊姊遺物、骨灰安置以及她們姊妹情誼的秘辛。中山忍也透露，在悲痛之時，幸得曾為姊姊摯友伸出援手，助她渡過難關。

沉澱一年，中山忍向日媒《女性セブンプラス》坦言，姊姊過世後，她一度悲傷得不知如何生活，幸而獲得姊姊摯友、在葬禮上致弔詞的小泉今日子關心。中山忍憶述，兩人於2025年春天首度會面時，對方表示：「那妳就把我當作美穗之後可以依賴的人吧。」這讓她倍感溫暖，今年6月，她們更一起參與了童話朗讀活動，該童話講述傷心的熊被山貓帶上愉快旅程的故事，中山忍將小泉今日子的身影投射在山貓身上，給予她極大的救贖。

雖然中山美穗的一週年忌日已過，但中山忍表示，姊姊的遺骨目前仍安置在她家中的客廳，與姊姊和她兒子合影的照片放在一起。她解釋，雖然必須為姊姊準備安息之處，也該讓粉絲有地方悼念，但她希望能多陪伴姊姊一段時間，之後再慢慢規劃。

中山忍也透露，在整理遺物時發現了許多令人鼻酸的細節，中山美穗生前喜歡刺繡和編織等有手感的事物，也留下了許多現代藝術、鋼琴樂譜以及樹木希林等名家的書籍，更讓人意外的是，她發現了一個秘藏的「忍文件夾」，裡面收藏著自己15歲剛出道時戴帽子的宣傳照，以及姊姊在同齡時戴帽子的照片。此外，文件夾內還有她出演舞台劇的傳單和她送給姊姊的賀年卡等，她潸然淚下：「原來姊姊終究還是這麼喜歡我啊！」

雖然遺品已經整理完畢，但中山忍仍無法處理掉這些遺物，甚至將姊姊生前用貓咪磁鐵留在冰箱上的「豬肉、昆布、花椰菜」的購物便條貼，都移到自己的冰箱上繼續貼著。中山忍苦笑表示：「我甚至不知道她打算煮什麼。」

在訪談中，中山忍也提到中山美穗極少對她的工作提出具體建議，但曾有一次，姊姊對她說出了一句「遺言」般的真摯話語，當時她正準備與紫吹淳合作的舞台演出，姊姊嚴肅地告訴她：「首先妳自己要樂在其中是很重要的，而持續下去才是有意義的。不要只做一次就結束，要繼續下去。」中山忍認為這句話也是姊姊對自己的期許，對她而言已成為姊姊的遺言，今後會將這句話銘記在心，不再只是沉浸在悲傷中，而是「用自己的腳步向前走」，她也想對天上的姊姊呼喊：「悲傷不會消失，想見妳的心情也更強烈，但一週年已經過去了，我會開始努力的，請妳看著我。」





