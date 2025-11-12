中山華文學校開班 蒙市員工樂學中文

南加州今年新成立的臺灣華語文學習中心（TCML）中山華文學校，日前正式為蒙特利公園市政府開設專屬中文課程，率先啟動市府員工中文學習計畫。首期課程由圖書館員工響應，開啟地方政府中文培訓新篇章。

課程由中山華文學校校長車慶餘授課，針對初學者設計教學內容，從基本發音、語調練習到工作實用對話，循序漸進、活潑生動。許多從未接觸過中文的學員表示，課堂氣氛輕松愉快，學習過程充滿樂趣，不僅認識到中文的獨特魅力，也能立即應用於日常工作中。車慶餘指出，「這些實用對話非常有效，能讓工作人員在服務華裔民眾時，使用中文交流。」

廣告 廣告

這項跨部門合作由中山華文學校董事長郭元培、贊助者莊春惠、蒙市市長楊安立及市議員吳紹榮共同推動。歷經半年多籌畫，今年7月正式敲定合作方案，並於近日開班授課，為地方政府員工打造量身訂製的中文學習平台。

車慶餘表示，課程內容依據市府各部門的工作性質、溝通需求量身設計，目標是讓學員能以中文更有效率地與民眾互動。「我們希望未來能將這樣的課程推廣至更多城市，華人聚居區政府員工能更貼近社區，促進雙語交流。」

今年5月，中山華文學校作為TCML正式成立，僑委會副委員長張良民當時來到洛杉磯舉行揭牌典禮。學校自成立以來，積極推廣成人與青少年華語教育，現有周末班吸引來自各行各業的學員報名學習，並持續向周邊城市拓展成人華語課程，為推動海外華語文化紮根社區持續努力。

更多世界日報報導

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

CNN分析：民主黨內團結破裂 退讓恐致民調反彈

政府重開協議未解決健保補貼 另有3種可能