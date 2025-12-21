中山街頭傍晚濺血！甜甜圈店員「神推一把」 成顧客救命恩人

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

桃園楊梅男子張文前（19）日傍晚在北捷台北車站M7、M8出口、中山商圈與誠品南西店，丟擲煙霧彈並持刀攻擊，最終畏罪墜樓喪命，至少造成4死11傷；而誠品南西一間甜甜圈店休假的員工，當天事發時機警將一名顧客直接推進店內，保住顧客一命，如今事發當下的監視器畫面也曝光。





這名員工今日受訪時表示，他前天並沒上班，而是到附近購物，當時人就在花店，離張文非常近，歹徒揮刀後就直接衝進誠品南西店內，人潮全部都是朝反方向跑。

快新聞／中山區街頭濺血！甜甜圈店員「神推一把」 成顧客救命恩人

甜甜圈店員受訪。（圖／民視新聞）

他不諱言，店內因為有鐵器等物品能防身，所以很安全；但當下不知道兇手是誰、手上有什麼東西，「我就直接把客人推到（店）裡面去避難，因為我們裡面有3、4個男生，我覺得很安全的」。

這名員工說，由於當下不知道歹徒到哪裡去，又看到警察、保全與路人走了又跑，後得知對方至4樓才走出來，因此直接拉客人躲進店內約半小時。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

