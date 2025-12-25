中山誠品南西驚見「恐嚇紙條」！ 英文寫下：將殺害更多人

中山誠品南西店外驚見「恐嚇紙條」，民眾嚇壞急交付警方。（圖／TVBS）

北捷中山的隨機砍人案將滿一週，沒想到模仿效應持續發酵，25號晚上八點多，中山的南西誠品外竟然出現「恐嚇紙條」，用英文寫下將殺害更多人，民眾看見嚇壞了，連忙交給駐守的員警，警方也將展開調查，抓出嫌犯釐清動機。

台北中山南西誠品書店外至今仍可見許多民眾為罹難者獻上的花束與悼念紙條，形成一圈又一圈的追思空間。然而，就在這充滿哀思的地方，竟出現了一張令人震驚的恐嚇紙條。有民眾表示，當時看到牆上有人貼了這樣的東西，上面寫著「I will kill more people in the next few days」（我將在接下來的幾天殺害更多人），內容極為駭人，民眾立即將紙條交給附近駐守的員警。

現場民眾對此感到相當不安，有人表示對台灣社會現況感到困惑，尤其是在警方已加派大量警力的情況下，仍有這樣的恐嚇訊息出現。事實上，除了實體恐嚇紙條外，社群媒體上也出現了類似的威脅內容，使得全台警力已進入全面戒備狀態。

民眾寫便條紙追思死者，竟出現英文恐嚇字樣，揚言殺害更多人。（圖／TVBS）

12月25日耶誕節當天，原本有民眾自發性地計劃在誠品南西店門口舉行追思活動，希望透過歌聲悼念死者。然而，活動主辦方卻未現身，讓許多特地前來參與的民眾感到失望。一位民眾表示，他們原本希望能與主辦方一起合唱，雖然主辦方沒有出現，但他們仍然希望能夠發聲，讓更多人關注這件事背後的聲音。

警方已證實收到該張恐嚇紙條，並表示將擴大調閱監視器，以找出犯嫌並釐清其動機。隨機攻擊事件的陰影尚未散去，不斷出現的模仿效應和恐嚇言論。

