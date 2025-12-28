「中山誠品南西」又爆衝突！男子站紅燈不動 被警攔查竟「揮拳反抗」

台北市北捷中山站誠品南西店於27日晚間再度爆發衝突事件，一名蔡姓男子因站在紅燈斑馬線上不動，被巡邏員警引導過馬路後突然逃跑，引起員警懷疑而進行攔查。雙方隨即發生激烈拉扯，蔡姓男子情緒激動，不僅拒絕出示證件，更企圖揮拳毆打員警，最終需要三至四名員警合力壓制在牆邊。經搜查後，男子身上並無違禁品，警方推測他可能是害怕因闖紅燈被開罰才逃離現場，事後依社會秩序維護法送辦。

誠品南西店又騷動，男拒檢失控與警爆衝突。（圖／TVBS）

事件發生在27日晚間八點多，當時蔡姓男子獨自站在斑馬線上，雖然行人號誌已轉為紅燈，但他卻一動不動。巡邏員警擔心可能發生車禍意外，便上前引導他過馬路，沒想到男子突然朝誠品百貨內快速奔跑。員警見狀立即喊道：「跑什麼啊？跑什麼？」隨後追上前進行攔查，懷疑他可能有犯罪嫌疑。

廣告 廣告

然而，蔡姓男子極度不配合，與員警發生拉扯，並激動地喊道：「你抓我闖紅燈」、「你不要臉」、「你自己叫我闖過去的」等語。員警則回應：「我們看到你的時候就已經在外面了」、「你就闖紅燈嘛」，但男子仍否認：「我沒有」。

衝突期間，蔡姓男子情緒更加激動，不斷大吼大叫，甚至企圖揮拳毆打員警。為避免傷及周邊逛街民眾，警方依法採取強制管束，但男子持續反抗，要求員警：「你趕快叫警車把我載走」。最後，需要三至四名員警合力才將他壓制在牆邊。

這起騷動事件發生在誠品南西店，嚇壞了不少遊客。經警方搜查後發現，男子身上並無違禁品，疑似是害怕因闖紅燈被罰款才會逃離現場，事後依照社會秩序維護法送辦。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

誠品南西又出事！男違規穿越馬路後衝進店內 失控拉扯警遭壓制

高雄女情緒失控「持刀」闖壽險公司 民眾嚇壞保全緊急疏散

爸接3孩騎車回家 半路「癲癇發作」倒地 警緊急救援

北捷中山砍人／北市警「3D掃描儀」還原重建誠品南西、北車現場

