中山警強力掃蕩色情不法 違法養生館鄰近校園遭斷水斷電

圖說：發言人臺北市中山分局民權一派出所長劉張長誠。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山區民生東路2段某間養生館設立於中山區商業與住宅混合之精華地段，周邊金融機構、辦公大樓、餐飲店家林立，生活機能完善、人流往來頻繁，且距離鄰近校園步行僅約7分鐘，屬學童日常通行與活動範圍。該場所從事不法行為，對周邊治安、社區安寧及兒少保護造成潛在危害，影響層面不容小覷。中山分局經過蒐證、調查，於114年11月25日查獲非法經營性交易，查獲營業負責人、工作人員及女按摩師等共5人，相關行為人除依涉嫌妨害風化移送及裁罰外，另報請臺北市政府都市發展局依法裁處業者罰鍰並停止建築物供水、供電。

為展現公權力即時介入之執法強度，12月30日下午中山分局會同臺北市建築管理工程處、台灣電力公司及自來水公司執行斷水斷電處分，防止不法行為持續發生。

中山分局強調，114年以來已取締色情營業場所24件，比113年13件，大增11件，尤其針對位處都會核心區域、校園周邊或人口密集地段之色情不法場所，將列為重點查緝對象，秉持零容忍態度，持續透過跨機關合作，迅速採取必要行政強制措施，展現市府團隊維護治安、守護市民安全與兒少權益之決心。