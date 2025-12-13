中山警民聯手 一舉查獲詐欺車手

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局民權一派出所於114年12月8日接獲民眾報案，稱其發現有1名陳姓陌生男子至其住處找妹妹收取新臺幣25萬元貨款，該名男子僅稱公司指示，且無法提供任何證明，並有他人以電話指示陳男行動，民眾察覺有異趕緊報案。

警方獲報後，旋即通知線上巡邏警力抵達現場，經確認報案人王姓民眾的妹妹係於通訊軟體群組購買商品，意圖轉賣而從中賺取高利價差，並堅信未遭詐騙。員警掌握案情後，先將相關人等帶返派出所釐清，經查閱陳姓男子手機後，發現有接獲詐團指示取款相關紀錄，且非第1次取款，於確認犯罪事實後隨即依法逮捕，全案詢後依涉犯刑法詐欺罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，並將持續擴大偵辦，清查有無其他被害人及向上溯源查緝。

中山分局呼籲，詐騙集團經常利用「高獲利，低風險」的誘因，引誘被害人投入大量金錢，在投資前應主動查證真實性，並與有投資經驗親友、相關金融人員諮詢請益，如遇有可疑詐騙情形，可撥打165反詐騙專線求證，或至鄰近派出所尋求協助，才能守住荷包以免受騙。