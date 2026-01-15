中山路地下道及北濱外環道年度維護 請用路人繞道而行

花蓮市公所為辦理年度道路維護工程，將於十六日起針對中山地下道及北濱外環道實施交通管制。市公所已提前完成相關宣導作業，並由清潔隊於各主要路口懸掛施工告示牌，提醒用路人留意施工時間與改道路線。

十五日上午花蓮市長魏嘉彥偕同清潔隊長吳慶展前往北濱外環道施工路段現場（見圖），了解前置作業情形，並提醒用路人於施工期間提前改道，避開施作地點，以維行車安全與順暢。



市長魏嘉彥表示，中山路地下道將於十六日夜間十點至隔天十七日清晨六點進行夜間施工，北濱外環道的維護時段則在十九日上午八點起至二十三日下午五點止。施工期間將於工區前設置改道指示牌，並視交通狀況進行彈性調整。



魏市長進一步說出，本次為年度例行道路維護工程，若工程提前完成，隨即開放車輛通行，不再另行公告，請用路人持續留意相關資訊並配合現場交通指揮。