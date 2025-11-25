中山醫大世界愛滋病日活動 羅一鈞：HIV感染數今年可望低於900例

中山醫大世界愛滋病日活動，疾管署長羅一鈞說，HIV感染數今年可望低於900例，創22年新低紀錄。（圖：中山醫大提供）

為打破HIV的迷思與標籤、提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫大25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，衛福部疾管署署長羅一鈞出席活動，並表示，今年台灣新增HIV感染人數，可望低於900例，創22年新低，透過篩檢、治療、追蹤的管理，感染者穩定服藥控制病毒量，測不到病毒不具傳染力。

中山醫學大學舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，疾管署署長羅一鈞出席開幕活動，受訪表示，國內愛滋疫情，在2017年達到最高點，1年超過2500人感染，連續6年下降，去年小幅回升到1001例，因疫情期間，較少人篩檢。他透露，今年底可低於900例，創2003年以來新低。羅一鈞說，愛滋感染人數下降的關鍵，是透過持續篩檢、治療、追蹤以及「U=U」（病毒量測不到＝不具傳染力），感染者穩定服藥控制病毒量，病毒量受控制，測不到就不具傳染力。羅一鈞說，目前約93％已得知自己感染愛滋，約有7％的黑數，主要集中在年輕族群，年齡以15至49歲為主。政府持續提供友善便利服務，透過網路可訂購家用快篩並到超商取貨，感染者不必擔心篩檢時暴露隱私。今年篩檢量雖增加，但陽性率沒有提升，顯示推動愛滋控制有明顯改善。羅一鈞肯定中山醫大與附設醫院，長期投入愛滋防治、教育與友善醫療推動，對公共衛生氛圍具有關鍵影響力，呼籲大眾應以科學理解取代污名，打造零歧視環境。

中山醫大世界愛滋病日活動，疾管署長羅一鈞出席。（圖：中山醫大提供）

中山醫大董事長周英香也說，愛滋迷思背後的恐懼，需要大家持續「做對的事」一起翻轉。校長黃建寧指出，學校26年前支持成立「中華民國台灣懷愛協會」，提供HIV患者醫療諮詢、生活輔導與就醫陪伴服務的NGO團體，至今仍持續每年投入百萬的經費挹注防治工作。

中山醫大「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展、資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，使公衛知識更貼近生活，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。（寇世菁報導）