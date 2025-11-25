中山醫大圖書館週結合世界愛滋病日 以科學和教育扭轉愛滋迷思

台中中山醫學大學舉辦「世界愛滋病日系列活動」開幕式。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中中山醫學大學二十五日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶六十五週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解愛滋病毒的起點，並透過書展、影展、資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，使公衛知識更貼近生活，引導年輕世代以科學視角扭轉愛滋迷思。

衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞表示，台灣今年愛滋病患新感染人數創下二十年來新低，他強調，儘管治療已能將愛滋病毒病毒量降至測不到，使感染者生活與一般人無異，但社會對愛滋病毒的刻板印象仍待破除。他肯定中山醫大與附設醫院長期投入愛滋防治、教育與友善醫療推動，對公共衛生氛圍具有關鍵影響力，並呼籲社會大眾應以科學理解取代污名，打造零歧視環境。

財團法人中山醫學大學董事長周英香表示，愛滋迷思背後的恐懼，需要大家持續「做對的事」一起翻轉。附設醫院以優化就醫流程、採行不標籤化溝通，讓感染者能安心就醫；學校則透過跨領域的醫學人文課程培養學生的同理與專業態度。她強調，中山醫大及附設醫院會持續結合教育與臨床力量，打造更包容的醫療環境。校長黃建寧指出，學校在二十六年前即支持成立「中華民國台灣懷愛協會」，是中部第一個推動愛滋病患者醫療諮詢、生活輔導與就醫陪伴服務的非政府組織團體，至今仍持續每年投入百萬的經費挹注防治工作。在愛滋病已能如慢性病般穩定控制的情況下，教育端與臨床端更須共同以科學和同理心去除標籤化，落實友善照護。

疾病管制署署長羅一鈞現場試玩「HIV生存戰」卡牌遊戲。（記者楊文琳攝）

台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒表示，為使衛教更貼近生活，此次展示的「HIV生存戰」卡牌遊戲，即是由護理專業團隊與學生共同研發，將感染途徑、預防與治療流程等複雜醫療資訊，轉化為易於吸收的遊戲形式，有助提升衛教成效。系列活動亦包含電影《藥命俱樂部》放映與座談、「愛滋六大迷思挑戰」闖關遊戲等，並同步提供HIV、C肝與梅毒聯合篩檢，推廣「一生至少篩一次」的健康概念。懷愛協會理事長、同時也是中山附醫感染科主任李原地表示，透過系列活動，希望友善醫療從教育扎根做起，透過臨床案例與訓練，讓學生在進入醫療體系前即具備尊重隱私、無歧視與同理心，使友善真正成為醫療文化的一部分。