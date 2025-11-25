中山醫大圖書館週結合世界愛滋病日 以科學和教育扭轉愛滋迷思

疾管署長羅一鈞(右5)和財團法人中山醫學大學董事長周英香(右3)、校長黃建寧(左4)等人共同呼籲打造零歧視友善醫療環境。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為打破HIV的迷思與標籤、提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫學大學今（25）日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展、資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，使公衛知識更貼近生活，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。

開幕式邀請衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞、台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒、中華民國台灣懷愛協會主任李夢萍，以及財團法人中山醫學大學董事長周英香、中山醫大校長黃建寧、護理系助理教授余嘉惠，以及懷愛協會理事長、同時也是附設醫院感染科主任李原地等人共同出席。

廣告 廣告

衛福部疾管署長羅一鈞特地南下台中，參加中山醫大圖書館週暨世界愛滋病日活動，以行動支持HIV防治。（圖/記者廖妙茜拍攝）

羅一鈞致詞時強調「U=U」（病毒量測不到 Undetectable＝不具傳染力 Untransmittable）的國際共識。他指出，儘管治療已能將HIV病毒量降至測不到，使感染者生活與一般人無異，但社會對HIV的刻板印象仍待破除。他肯定中山醫大與附設醫院長期投入愛滋防治、教育與友善醫療推動，對公共衛生氛圍具有關鍵影響力，並呼籲社會大眾應以科學理解取代污名，打造零歧視環境。​

財團法人中山醫學大學董事長周英香表示，愛滋迷思背後的恐懼，需要大家持續「做對的事」一起翻轉。附設醫院以優化就醫流程、採行不標籤化溝通，讓感染者能安心就醫；學校則透過跨領域的醫學人文課程培養學生的同理與專業態度。她強調，中山醫大及附設醫院會持續結合教育與臨床力量，打造更包容的醫療環境。

衛福部疾管署長羅一鈞(左2)和學生一起玩HIV生存戰卡牌。（圖/記者廖妙茜拍攝）

校長黃建寧指出，學校在26年前即支持成立「中華民國台灣懷愛協會」，是中部第一個推動HIV患者醫療諮詢、生活輔導與就醫陪伴服務的NGO團體，至今仍持續每年投入百萬的經費挹注防治工作。在愛滋病已能如慢性病般穩定控制的情況下，教育端與臨床端更須共同以科學和同理心去除標籤化，落實友善照護，這也是培養醫學人文素養重要的一環。

他提到，為提升教育深度，該校護理系將多元教材結合AR/VR進行沉浸式教學。本次的VR體驗也讓學生能換位理解感染者面臨的眼光與壓力，感受社會的隱性歧視。另外，透過主題檢索資料庫，幫助學生掌握國際最新治療趨勢，建立科學而嚴謹的認知。

台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒表示，為使衛教更貼近生活，此次展示的「HIV生存戰」卡牌遊戲，即是由護理專業團隊與學生共同研發，將感染途徑、預防與治療流程等複雜醫療資訊，轉化為易於吸收的遊戲形式，有助提升衛教成效。

中山醫大透過扭蛋機象徵「扭轉愛滋迷思」，期盼由教育出發落實友善醫療。（圖/記者廖妙茜拍攝）

系列活動亦包含電影《藥命俱樂部》放映與座談、「愛滋六大迷思挑戰」闖關遊戲等，並同步提供HIV、C肝與梅毒聯合篩檢，推廣「一生至少篩一次」的健康概念。

懷愛協會理事長、同時也是中山附醫感染科主任李原地表示，透過系列活動，希望友善醫療從教育扎根做起，透過臨床案例與訓練，讓學生在進入醫療體系前即具備尊重隱私、無歧視與同理心，使友善真正成為醫療文化的一部分。