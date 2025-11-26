中山醫大實用健康課獲獎！「運動＋營養」戰勝代謝症候群

中山醫大教授李彗禎(右)、副教授黃惠珮(左)以「代謝症候群的運動與營養」課程獲開放教.(圖:中山醫大提供)

臺中中山醫學大學醫學系教授李彗禎與副教授黃惠珮共同開設開放式數位課程「代謝症候群的運動與營養」，獲社團法人臺灣開放式課程暨教育聯盟頒發的在「開放教育優良課程獎」優選獎。(記者高原採訪報導)

中山醫學大學醫學系教授李彗禎表示，教授生物化學課程，深切體會應以科普方式，讓大眾理解代謝機轉與生活習慣的密切關聯。落實大學社會責任（USR）的目標下，課程不僅介紹代謝症候群連結的疾病，更透過實作運動訓練、日常食物配比及實作食物方式進行介入，將專業知識深入民眾生活。此外，最好的藥是正確的食物，最好的藥局是廚房，最好的醫生是自己良好的生活習慣，透過課程讓大家把代謝觀念內化，健康一輩子。

黃惠珮副教授指出，課程初衷希望讓學生與社會大眾理解「預防勝於治療」的概念，讓健康成為一種可以被練習的日常。因此，課程強調「實作與生活化」，例如為忙碌者設計了以蔬菜為主體的綠拿鐵菜單公式，以及在健身房現場無稿示範運動單元，鼓勵大眾只要願意開始運動，即便沒有完美器材，也能找到自己的節奏。

中山醫學大學「代謝症候群的運動與營養」開放式數位課程，從校內教材數位化推廣至一般民眾，讓這門課「預防」走出教室、走進生活，用教育的力量，讓健康成為一種持續的習慣。

目前，民眾可在教育部 MOOCs 平台及 ewant 育網開放教育平台，觀看課程影片。中山醫大表示，課程適合正在面對三高或代謝症候群的族群，包含照顧者、醫療及健康教育相關工作者，或是對自身代謝狀態感到好奇的一般民眾觀看。未來，中山醫大將持續推動數位教學創新與開放教育資源共享，希望透過課程示範效應擴大健康促進教育影響力，並鼓勵更多師生投入開放教育課程設計，讓知識傳遞更具深度與廣度。