中山醫大攜手科博館舉辦高中營隊 30年共譜生命科學與永續新視野
台中中山醫大和國立自然科學博物館主辦的高中生生命科學研習營，邁入第30屆，這項跨域合作，以生命科學為主軸，整合科博館在地質生態、演化、生物多樣性與標本典藏的深厚基礎，及中山醫大在生物醫學、分子生物與生醫應用領域的專業優勢，為高中生打造兼具深度與前瞻性的科普學習平台。
中山醫大生物醫學科學學系表示，1月27日至29日，為期三天的營隊課程，橫跨兩大場域，包括在科博館聚焦海洋生態永續與真菌研究，由研究人員帶領學員進入蒐藏庫房，實地體驗昆蟲、無脊椎動物、鳥獸及鯨豚標本的典藏實務。第二、三日，則移師中山醫大校園，由生醫系教授群規劃結合基礎科學與醫學應用的實作課，內容涵蓋外泌體、幹細胞、放射醫學、精準醫療趨勢，並安排新冠病毒基因體分析、節肢動物解剖與斑馬魚胚胎觀察，讓學員從宏觀的棲地演化跨足微觀的基因探究，實際接觸大學生醫研究現場。
為慶祝營隊屆滿30週年，特別邀請生態紀錄片知名導演麥覺明親自授課，麥導透過執導作品《山椒魚來了》，分享第一線創作經驗，引導學員理解氣候變遷對物種滅絕的衝擊，以及生態保育與永續行動的迫切性。此外，在緯創人文基金會全額贊助下，舉辦《山椒魚來了》特映會，包括中山醫大副校長兼永續發展推動中心主任張育超、醫學科技學院院長余豐益、主任秘書王祖興、生醫系主任劉玉凡及系上師長均出席座談，期藉此喚起青年世代對環境保育的關注。
來自文華高中的學員周忻霈分享，首次操作專業手術刀具觀察生物構造，令她印象最深刻的是節肢動物解剖實作。她表示，營隊內容顛覆了自己對傳統生命科學的既有印象，也讓她實際感受到尖端知識與研究技術的應用樣貌，獲益良多。
生醫系主任劉玉凡指出，研習營從生態分類學、分子生物學、生物醫學到生物技術等多元角度，為高中生系統性的梳理生命科學概念。核心目標是讓高中生預先認識學理現象，並透過動手操作的挑戰，了解技術如何應用於現實，進而開啟對未來生醫科技的無限想像。中山醫大表示，未來學校將持續透過跨機構合作與創新教學，培育具備科學素養、人文關懷與全球視野的新世代人才。（寇世菁報導）
其他人也在看
研究揭4種「AI使用者」性格類型 20.6%用戶「以結果導向」忽視風險
隨著人工智慧聊天機器人逐漸融入日常生活，使用者與AI的互動方式也呈現出明顯差異。牛津大學（University of Oxford）與柏林洪堡大學（Humboldt-Universität zu Berlin）所屬研究機構近期聯合發表研究指出，ChatGPT使用者可被歸納為四種截然不同的「人工智慧人格類型」，顯示過去「一刀切」的科技採用模式已不適用於AI時代。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
為疾病尋新療法 Google AI工具探索人類基因組奧祕
（中央社巴黎28日綜合外電報導）Google今天發表一款人工智慧（AI）工具，其科學家表示，這項技術將有助於解開人類基因組的奧祕，並有朝一日可能帶來治療疾病的新方法。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
中興大學「質譜多體學與人工智慧研究中心」揭牌
因應全球暖化與氣候異常頻繁對農業生產帶來的衝擊，提升作物對逆境的適應能力是農業永續發展的關鍵課題。國立中興大學與正瀚生技29日在興大循環經濟學院舉行「質譜多體學與人工智慧研究中心（簡稱質譜AI中心）」國立教育廣播電台 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 256則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 211則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 52則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 23則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 39則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 28則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 14則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 55則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 227則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 12則留言
台南選戰「他」註定輸了？最強菜農一句狠戳
[NOWnews今日新聞]各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 37則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 16則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言