中山醫大攜手科博館30年 高中營隊共譜生命科學與永續新視野

中山醫大邀請紀錄片導演麥覺明(第二排右4)出席《山椒魚來了》特映會，並與現場師生合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由台中中山醫學大學生物醫學科學學系與國立自然科學博物館共同主辦的「第30屆高中生生命科學研習營」，1月27日至29日正式登場。這項跨域合作長達30年的長青營隊，以生命科學為主軸，整合科博館在地質生態、演化、生物多樣性與標本典藏的深厚基礎，以及中山醫大在生物醫學、分子生物與生醫應用領域的專業優勢，為高中生打造兼具深度與前瞻性的科普學習平台。

參與營隊的高中學生在中山醫大實驗室進行節肢動物解剖實作，體驗生科研究。（圖/記者廖妙茜翻攝）

為期三天的營隊課程橫跨兩大場域。首日於科博館聚焦海洋生態永續與真菌研究，並由研究人員帶領學員進入蒐藏庫房，實地體驗昆蟲、無脊椎動物、鳥獸及鯨豚標本的典藏實務。第二、三日則移師中山醫大校園，由生醫系教授群規劃結合基礎科學與醫學應用的實作課，內容涵蓋外泌體、幹細胞、放射醫學、精準醫療趨勢，並安排新冠病毒基因體分析、節肢動物解剖與斑馬魚胚胎觀察，讓學員從宏觀的棲地演化跨足微觀的基因探究，實際接觸大學生醫研究現場。

國立自然科學博物館館長黃文山以台灣案例，向高中生講解氣候變遷與物種滅絕的研究現況。（圖/記者廖妙茜翻攝）

為慶祝營隊屆滿30週年，活動第二天1月28日特別邀請生態紀錄片知名導演麥覺明親自授課。麥導透過執導作品《山椒魚來了》，分享第一線創作經驗，引導學員理解氣候變遷對物種滅絕的衝擊，以及生態保育與永續行動的迫切性。此外，在緯創人文基金會全額贊助下，舉辦《山椒魚來了》特映會，包括中山醫大副校長兼永續發展推動中心主任張育超、醫學科技學院院長余豐益、主任秘書王祖興、生醫系主任劉玉凡及系上師長均共同出席座談，期藉此喚起青年世代對環境保育的關注。

紀錄片導演麥覺明分享《山椒魚來了》創作歷程，透過影像引導高中生思考生態保育與行動實踐。（圖/記者廖妙茜翻攝）

來自文華高中的學員周忻霈分享，首次操作專業手術刀具觀察生物構造，令她印象最深刻的是節肢動物解剖實作。她表示，營隊內容顛覆了自己對傳統生命科學的既有印象，也讓她實際感受到尖端知識與研究技術的應用樣貌，獲益良多。

中山醫大生物醫學科學學系教授群帶領高中生進行新冠病毒基因體分析，體驗生醫研究流程。（圖/記者廖妙茜翻攝）

生醫系主任劉玉凡指出，研習營從生態分類學、分子生物學、生物醫學到生物技術等多元角度，為高中生系統性的梳理生命科學概念。核心目標是讓高中生預先認識學理現象，並透過動手操作的挑戰，了解技術如何應用於現實，進而開啟對未來生醫科技的無限想像。中山醫大表示，未來學校將持續透過跨機構合作與創新教學，培育具備科學素養、人文關懷與全球視野的新世代人才。