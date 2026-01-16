中山醫大新教學實驗大樓動土 打造智慧、安全、永續新空間

▲中山醫大舉辦新教學實驗大樓動土儀式，校園建設升級正式啟動。（圖／中山醫大提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在少子化衝擊高等教育之際，台中中山醫學大學持續推動校園建設，今（16）日上午舉辦新教學實驗大樓動土典禮，正式啟動工程。校方表示，因應實驗安全、專業設備與臨床導向的教學特性，醫學大學在教學資源上的投入成本普遍高於一般大學，新大樓即為因應高強度教學需求的重要投資。該大樓規劃為地上十一層、地下二層，依循銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計，整合教學、研究、數位學習與學生生活機能，全面提升教學品質。

動土典禮由財團法人中山醫學大學董事長周英香擔任主祭，與會者包括董事周明智、周明勇、前校長呂克桓，以及副校長林俊哲，中山醫大附設醫院總院長蔡明哲、總務長李宣信、校友總會理事長鄭英傑、副理事長郭鋒銘、榮譽理事長吳定中，以及建築師林欽達、德昌營造股份有限公司董事長黃政勇等人齊聚，共同見證校園建設的重要里程碑。

▲中山醫大新教學實驗大樓動土，董事長周英香(右六)和與會貴賓共同見證校園發展新里程碑。（圖／中山醫大提供）

董事長周英香表示，新教學實驗大樓自周明仁董事長任內即開始規劃，歷經多年討論與多次修正，從基地位置到整體設計，皆著眼於學校長遠發展與整體教學研究布局。她感謝教職員生與海內外校友一路支持，促成建設啟動，並指出為回應廣大校友的請求，新大樓將等比復刻實驗大樓迴旋梯，延續校園共同記憶，為中山醫大再添重要校園地標。

▲中山醫大暨附設醫院全體教職員工共同見證新教學實驗大樓動土開工。（圖／中山醫大提供）

副校長林俊哲指出，隨著醫學與健康照護教育型態快速轉變，教學實驗空間在實驗安全、設備更新與數位應用等面向的重要性日益提升。新教學研究大樓規劃7,000坪空間，以教學實用性和未來彈性為主軸，打造具前瞻性的綠建築校園環境。他感謝董事會和各界支持，在少子化壓力下仍持續投入資源改善教學與學習環境，為中山醫大多元教學模式升級提供關鍵的支持。

總務長李宣信說明，新大樓整體設計導入雨汙水回收再利用、節能設施與太陽能發電系統，並規劃教學實驗室、研究與辦公空間、數位學習圖書館、學生活動中心，以及符合食品安全管制系統(HACCP)規範的學生餐廳，在回應教學、研究與學生生活需求的同時，也兼顧校園安全、使用效率與永續發展目標。

隨著台中市南區交通與都市建設逐步到位，中山醫大校園周邊生活機能日趨完善，學校同步檢視校園空間配置與使用效能，透過新建工程持續優化教學與研究環境。林俊哲表示，中山醫大自創校以來，在有限空間中累積教學與研究成果，培育無數醫療與健康專業人才，新教學實驗大樓正是在回顧辦學基礎的同時，為未來世代打造更安全、具彈性且前瞻的學習環境，也象徵中山醫大邁向下一階段發展的重要起點。