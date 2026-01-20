中山醫大新教學實驗大樓動土 打造智慧、安全、永續新空間

中山醫學大學舉辦新教學實驗大樓動土典禮。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

在少子化衝擊高等教育之際，台中中山醫學大學持續推動校園建設，舉辦新教學實驗大樓動土典禮，正式啟動工程。校方表示，因應實驗安全、專業設備與臨床導向的教學特性，醫學大學在教學資源上的投入成本普遍高於一般大學，新大樓即為因應高強度教學需求的重要投資。

動土典禮由財團法人中山醫學大學董事長周英香擔任主祭，與會者包括董事周明智、周明勇、前校長呂克桓，以及副校長林俊哲，中山醫大附設醫院總院長蔡明哲、總務長李宣信、校友總會理事長鄭英傑等人齊聚，共同見證校園建設的重要里程碑。該大樓規劃為地上十一層、地下二層，依循銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計，整合教學、研究、數位學習與學生生活機能，全面提升教學品質。

董事長周英香表示，新教學實驗大樓自周明仁董事長任內即開始規劃，歷經多年討論與多次修正，同時，為回應廣大校友的請求，新大樓將等比復刻實驗大樓迴旋梯，延續校園共同記憶，為中山醫大再添重要校園地標。副校長林俊哲指出，隨著醫學與健康照護教育型態快速轉變，教學實驗空間在實驗安全、設備更新與數位應用等面向的重要性日益提升。他感謝董事會和各界支持，在少子化壓力下仍持續投入資源改善教學與學習環境，為中山醫大多元教學模式升級提供關鍵的支持。

總務長李宣信說明，新大樓整體設計導入雨汙水回收再利用、節能設施與太陽能發電系統，並規劃教學實驗室、研究與辦公空間、數位學習圖書館、學生活動中心，以及符合食品安全管制系統規範的學生餐廳，在回應教學、研究與學生生活需求的同時，也兼顧校園安全、使用效率與永續發展目標。