中山醫大新教學實驗大樓動土

台中中山醫學大學推動校園建設，舉辦新教學實驗大樓動土典禮，正式啟動工程。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中中山醫學大學推動校園建設，十六日舉辦新教學實驗大樓動土典禮，正式啟動工程。校方表示，因應實驗安全、專業設備與臨床導向的教學特性，醫學大學在教學資源的投入成本普遍高於一般大學，新大樓為因應高強度教學需求的重要投資。大樓規劃為地上十一層、地下二層，依循銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計，整合教學、研究、數位學習與學生生活機能。

動土典禮由中山醫學大學董事長周英香擔任主祭，與會者包括董事周明智、周明勇、前校長呂克桓，以及副校長林俊哲，中山醫大附設醫院總院長蔡明哲、總務長李宣信、校友總會理事長鄭英傑、副理事長郭鋒銘、榮譽理事長吳定中，以及建築師林欽達、德昌營造公司董事長黃政勇等人齊聚。

周英香說，新教學實驗大樓自周明仁董事長任內開始規劃，為回應廣大校友的請求，新大樓將等比復刻實驗大樓迴旋梯，延續校園共同記憶，中山醫大再添重要校園地標。

副校長林俊哲指出，新教學研究大樓規劃七千坪空間，以教學實用性和未來彈性為主軸，打造具前瞻性的綠建築校園環境。

總務長李宣信說明，新大樓整體設計導入雨汙水回收再利用、節能設施與太陽能發電系統，規劃教學實驗室、研究與辦公空間、數位學習圖書館、學生活動中心，以及符合食品安全管制系統(HACCP)規範的學生餐廳。

林俊哲表示，中山醫大自創校以來，在有限空間中累積教學與研究成果，培育無數醫療與健康專業人才，新教學實驗大樓正是在回顧辦學基礎的同時，為世代打造更安全、具彈性且前瞻的學習環境。