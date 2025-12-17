中山醫大暨附醫跨域 奪國家新創7大獎

第二十二屆國家新創獎今（十七）日舉行頒獎典禮，台中中山醫學大學暨附設醫院在新創育成、臨床新創、學研新創與初創企業等獎項類別中，一舉獲得七項獎項，成為本屆表現突出的團隊之一。獲獎成果橫跨產學營運處、臨床牙醫、智慧語音醫療、高齡照護輔具、水產生醫及照護科技產業化等領域，凸顯校院整合的研發能量與團隊協作優勢。

中山醫大以產學營運體系獲新創育成獎。產學長吳鴻明表示，自一一三年成立產學營運處，此次獲獎正是對學校系統性推動育成、技轉與新創營運成果的肯定。

臨床新創獎由中山醫大附設醫院獲得肯定。口腔醫學部院長黃裕峰團隊開發可分解材料牙科器械，以植物纖維結合生質塑膠製成，應用於拋棄式牙科器械，可降低感染風險並減少醫療廢棄物。在學研新創獎方面，共有三項研究成果獲獎。在初創企業獎方面，由校方輔導的新創團隊，包括賀康生醫股份有限公司及全能照護科技股份有限公司，分別以智慧系統整合化學與生物指示劑監測、優化滅菌流程，以及多型態照護及訓練輔具，回應高齡與復健照護需求，展現研究成果轉化為產業應用的實績。

校長黃建寧表示，此次於國家新創獎獲得多項肯定，顯示學校與附設醫院在創新育成、臨床轉譯與產業鏈結上已建立穩定運作模式。將持續以臨床需求為核心，深化研究成果臨床驗證與產業銜接，加速創新技術落地，回應醫療現場與社會需求。