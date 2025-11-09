中山醫大歡慶65週年校友吳元煌獲頒名譽博士

台中中山醫大65週年校慶會上，校長黃建寧頒授吳元煌名譽博士學位，由同窗邱文達(右)代為領取，（圖／中山醫大提供）

[NOWnews今日新聞] 台中中山醫學大學舉辦65週年校慶，並慶祝護理學系創系60週年；典禮中頒授醫學系第十屆校友、美國仁愛醫療集團（AHMC Healthcare System）總裁吳元煌名譽博士學位，同時表揚「全球前2%頂尖科學家」教師、優秀師生與資深教職員工，來自國際姊妹校代表及校友到場致賀，氣氛熱絡。

中山醫大以牙醫專科起家，65年來已發展為設有四個學院、二十個學系及研究所的專業醫學大學。中山醫學大學董事長周英香致詞指出，校慶不僅是慶賀的日子，更是回望創校精神與展望未來的重要時刻。學校與附設醫院秉持「校院一家」理念，持續提升醫療與研究量能，並將啟動教學研究大樓興建工程，延續打造象徵校友情感的「迴旋梯」，以創新與傳承並進精神邁向新里程。

▲中山醫大65週年校慶大會，校友與國際姊妹校代表齊聚同慶。（圖／中山醫大提供）

校長黃建寧表示，學校在教學、研究、產學與永續發展上持續精進，每年師生發表近千篇論文且校外競賽成績亮眼，連續兩年有八位教師入選「全球前2%頂尖科學家」。他強調，未來將以智慧醫療與綠色轉型為主軸，預計2050年達成校園碳中和，並培育兼具專業、人文與國際視野的醫療人才。

獲頒名譽博士學位的吳元煌，目前在美國領導十家醫院、兩家長照機構與兩所醫學大學，長年推動AI醫療與跨國教育合作。雖因公未能返台，但透過錄影致詞表示，當年在中山醫大接受臨床訓練的經驗，奠定了他投身醫療的基礎，並感念創辦人周汝川博士與周張不博士的遠見與奉獻，期許將此榮譽化為推動醫療教育永續發展的責任。

▲護理學系歡慶創系60週年，首屆校友與師生齊聚回娘家，共同見證系所成長與跨世代傳承。（圖／中山醫大提供）

名譽博士學位由吳元煌同窗、仁愛醫療集團共同執行長暨前衛福部部長邱文達代表領取。他表示，吳醫師在醫療與教育領域的成就，充分展現中山醫大扎實訓練與仁心並重的教育精神。台中市醫師公會理事長王博正說，吳元煌「拳快腳更快，行醫依舊精準」，認為他的行醫風格沉穩精準，與他身為跆拳道高手的訓練背景不無關聯。妙語一出引來全場笑聲與掌聲。

同日舉辦的護理系60週年系慶暨系友回娘家活動，安排校園導覽、系史回顧與校友交流時光，吸引200多位系友齊聚。校友表示，重返校園彷彿回到求學時光，也見證母校在醫學教育上的成長。

