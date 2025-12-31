中山醫大營養系高齡飲食大賽 回應長輩飲食需求

記者蕭宇廷／臺中報導

超高齡化社會中，長者飲食如何兼顧營養、安全與進食意願，已成為健康照護的重要課題。臺中中山醫學大學營養學系日前舉辦「高齡飲食大賽」，透過競賽形式引導學生回應高齡者實際飲食需求，設計符合「牙齦碎軟質食」原則的餐點；並於比賽當日完成午餐與午點製作，展現營養專業在高齡友善飲食上的實務應用。

這次競賽以一名86歲、具肌少症，並患有高血壓、糖尿病與冠心病等慢性病史的長者作為設計情境；該名長者因配戴假牙影響咀嚼能力、進食意願不佳，學生須在有限條件下調整食材質地與烹調方式，兼顧營養、安全與適口性，並口頭說明設計理念與實作重點。

廣告 廣告

在整體作品呈現上，學生以節慶、童年記憶與日常生活為靈感，發展出多元且具故事性的高齡友善餐點，涵蓋中式、臺式、港式及法式料理風格，包括麻油雞肉飯、清燉獅子頭白菜滷、玲瓏如意粽，以及以戲曲歌謠命名的「港都夜雨海帶鯛魚豆腐煲、鹿港小鎮鳳眼糕佐決明子茶」等。

也有團隊把法式料理透過燉煮與質地調整，轉化為適合高齡者食用的餐點。學生在設計過程中，除兼顧飲食安全，也重視色彩搭配、香氣層次與整體口感，力求保留「色、香、味」俱全的用餐體驗。

競賽最終選出2組表現突出的團隊，其中一組以港式料理為發想主軸，從切細、壓泥、勾薄芡到以蒸煮取代油煎，反覆修正製備方式，把熟悉風味轉化為適合高齡者食用的餐點。

另一組則以「古早味」為主題，規劃白米地瓜粽、麻油皇宮菜、白菜滷與鳳梨苦瓜雞湯等料理；並透過多次試作調整質地，其中的雙色糕入口即化，成為評審肯定的亮點。

授課教師、營養系副教授黃詩茜表示，這次高齡飲食大賽結合問題導向PBL學習、情境式學習與實作導向評量，目的不只是要求學生做出符合規範的餐點；而是引導學生站在高齡者立場思考，於疾病與咀嚼能力受限的情況下，如何在安全進食之餘，保留食物的風味、營養與用餐尊重，讓「吃」對長者而言仍是一件值得期待的事。

她也指出，透過反覆試作與修正，學生逐漸體會高齡飲食不只是技術操作，更是一種回應生命需求的照護責任。

擔任評審的健管院院長張士昱肯定學生能把課堂所學、轉化為具體可行的餐點設計，並鼓勵學生加入教育部精準健康產業跨領域人才培育計畫，實際走入社區服務長輩；而營養系主任陳璟賢提到，學生在質地處理與細節呈現上的用心，讓他對整體表現感到驚豔。

學生們則分享，競賽讓他們真切感受到從咀嚼、吞嚥到進食意願，每一個設計細節都與長者生活品質息息相關。看到所學能實際幫助長輩，也讓他們對未來投入高齡健康照護更有信心與成就感。

中山醫大營養系高齡飲食大賽，把節慶滋味煮進長輩餐桌。（中山醫大提供）