中山醫大生訪棒球場 國家隊防護員分享傷害防護經驗

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）中山醫學大學物理治療學系學生日前參訪洲際棒球場，中信兄弟棒球隊防護組長張誠崇分享，職業運動場域的傷害防護，觀摩展現物理治療從醫療院所延伸至競技運動舞台，更多職涯發展。

中山醫學大學今天發布新聞稿，助理教授吳思嚴在「競技運動傷害評估與賦能」課程中安排參訪，邀請該校物理治療學系系友張誠崇擔任導覽講師。

張誠崇目前是中信兄弟棒球隊防護組長，自2006年投入職業棒球運動防護工作，多次擔任中華台北代表隊國際賽事隨隊防護人員，參與過世界棒球經典賽、世界棒球12強及奧運資格賽等重要國際賽事。

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張誠崇帶領學生深入了解職棒球員在賽前準備、身體評估、傷害預防、運動恢復及體能訓練等各項專業流程，讓學生可近距離觀察運動醫學團隊如何在高強度競技環境中提供專業支持。

參訪過程，學生除認識球場設施與球隊後勤支援系統外，進一步了解物理治療師在職業運動領域中的多元角色。從運動傷害評估、動作分析、功能訓練到運動表現優化，讓學生對未來投入運動醫學、運動防護及競技運動照護等領域有了更具體的認識與想像。

中山醫大物理治療學系主任陳怡靜表示，運動醫學已成為物理治療專業的重要發展方向之一，透過實務導向課程、校外參訪、臨床與運動場域見習、專題研究及系友經驗分享等方式，學生提早接觸專業現場，培養臨床判斷、運動傷害評估、跨專業溝通及問題解決能力。（編輯：張銘坤）1150612