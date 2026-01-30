中山醫大與科博館生命科學營30歲 麥覺明分享《山椒魚來了》創作經驗

中山醫大邀請紀錄片導演麥覺明(第二排右四)出席《山椒魚來了》特映會。 圖：中山醫大/提供

[Newtalk新聞] 中山醫學大學生物醫學科學學系與國立自然科學博物館共同主辦的「第30屆高中生生命科學研習營」，1月27日至29日舉行，今年是營隊屆滿30週年，特別邀請生態紀錄片知名導演麥覺明親自授課。麥導透過執導作品《山椒魚來了》，分享第一線創作經驗，引導學員理解氣候變遷對物種滅絕的衝擊，以及生態保育與永續行動的迫切性。

為期三天的營隊課程橫跨兩大場域。首日於科博館聚焦海洋生態永續與真菌研究，並由研究人員帶領學員進入蒐藏庫房，實地體驗昆蟲、無脊椎動物、鳥獸及鯨豚標本的典藏實務。第二、三日則移師中山醫大校園，由生醫系教授群規劃結合基礎科學與醫學應用的實作課，內容涵蓋外泌體、幹細胞、放射醫學、精準醫療趨勢，並安排新冠病毒基因體分析、節肢動物解剖與斑馬魚胚胎觀察，讓學員從宏觀的棲地演化跨足微觀的基因探究，實際接觸大學生醫研究現場。

慶祝營隊屆滿30週年，活動第二天（28日）特別邀請生態紀錄片知名導演麥覺明親自授課。麥導透過執導作品《山椒魚來了》，分享第一線創作經驗，引導學員理解氣候變遷對物種滅絕的衝擊，以及生態保育與永續行動的迫切性。

此外，在緯創人文基金會全額贊助下，舉辦《山椒魚來了》特映會。來自文華高中的學員周忻霈座談時分享，首次操作專業手術刀具觀察生物構造，令她印象最深刻的是節肢動物解剖實作。她表示，營隊內容顛覆了自己對傳統生命科學的既有印象，也讓她實際感受到尖端知識與研究技術的應用樣貌，獲益良多。

生醫系主任劉玉凡指出，研習營從生態分類學、分子生物學、生物醫學到生物技術等多元角度，為高中生系統性的梳理生命科學概念。核心目標是讓高中生預先認識學理現象，並透過動手操作的挑戰，了解技術如何應用於現實，進而開啟對未來生醫科技的無限想像。中山醫大表示，未來學校將持續透過跨機構合作與創新教學，培育具備科學素養、人文關懷與全球視野的新世代人才。

