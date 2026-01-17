中山醫大蓋新實驗大樓不忘舊情 60年迴旋梯將原樣重現

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中山醫學大學將興建新教學實驗大樓，因應實驗安全、專業設備與臨床導向的教學特性。校方表示，醫學大學在教學資源上的投入成本普遍高於一般大學，新大樓即為因應高強度教學需求的重要投資，特別的是有60年歷史的舊實驗大樓並不會被遺忘，新大樓將復刻承載無數中山醫學子共同回憶的「迴旋梯」。

實驗大樓規劃為地上11層、地下2層，依循銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計，整合教學、研究、數位學習與學生生活機能。

中山醫大董事長周英香表示，新教學實驗大樓自前董事長周明仁任內即開始規劃，歷經多年討論與多次修正，從基地位置到整體設計，皆著眼於學校長遠發展與整體教學研究布局，全面提升教學品質。

周英香感謝教職員生與海內外校友一路支持，促成建設啟動，她強調，實驗大樓「迴旋梯」，陪伴無數中山醫學子，為回應廣大校友的請求，新大樓將等比復刻實驗大樓迴旋梯，延續校園共同記憶，為中山醫大再添重要校園地標。

副校長林俊哲也說，隨著醫學與健康照護教育型態快速轉變，教學實驗空間在實驗安全、設備更新與數位應用等面向的重要性日益提升，新教學研究大樓規劃7000坪空間，以教學實用性和未來彈性為主軸，打造具前瞻性的綠建築校園環境。

總務長李宣信說明，新大樓整體設計導入雨汙水回收再利用、節能設施與太陽能發電系統，並規劃教學實驗室、研究與辦公空間、數位學習圖書館、學生活動中心，以及符合食品安全管制系統(HACCP)規範的學生餐廳，在回應教學、研究與學生生活需求的同時，也兼顧校園安全、使用效率與永續發展目標，工期約4至5年，待新大樓建造完工，才會拆除舊大樓。

