中山醫大集結中部五校師生與勞研所 以VR共同推動防災教育

「第17屆中部職安衛專題研究暨實習成果研討會」與會師生大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由台中中山醫學大學與中國醫藥大學主辦的「第17屆中部職業安全與衛生大學生專題研究暨實習成果研討會」，今（3）日在中山醫大誠愛樓登場。今年與勞動部勞動及職業安全衛生研究所合作，同步舉行「多元體感訓練模式加強化學品危害通識智能宣導活動」，以虛擬實境（VR）協助學生將專題成果連結到真實安全情境，強化防災與風險辨識能力。

研討會邀請勞動部勞研所副所長陳育偉、組長陳旺儀、研究員陳春萬，以及中山醫大、中國醫大、中臺科大、雲林科大、弘光科大等五校逾200名師生參與。學生研究議題涵蓋氫能風險、空氣品質監測、污染物處理、沿海環境管理與綠能材料等；實習成果則包含中科管理局、職安署中區中心、美光、矽品、康寧等單位，展現學生在職場風險觀察與安全管理的實務能力。

中山醫大校長黃建寧於開幕式致詞，強調職安教育在高齡化與永續需求下的重要性。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中山醫大校長黃建寧表示，台灣近六成國民屬勞動人口，在中高齡勞工增加、外籍移工比例提升與 ESG 永續要求下，職安教育的重要性更顯突出。邁入第17年的中部五校研討會，是高度共享資源與交流知識的平台。他指出，落實職災預防需依循風險評估、預判與溝通原則，並期待透過持續研究和相關單位的合作，培育具韌性的職安衛人才。

學生於現場操作虛擬實境(VR)，體驗化學品洩漏與危害辨識等情境的體感訓練。（圖/記者廖妙茜翻攝）

勞研所副所長陳育偉表示，職業安全衛生關係每位勞工與其家庭，是不可取代的良心事業。他肯定學生一年來的研究成果，也感謝教師長期投入職安衛人才培育。面對少子化、高齡化與產業轉型，他強調勞工安全始終是第一優先，期盼青年持續投入職安領域，共同守護勞工健康，讓每位工作者都能平安回家。



職安系主任張元哲表示，中部五校在環安衛領域各有所長，今年更將成果展示與體驗活動結合，使學生在研討與實務之間建立連結。他說，此次與勞動部勞研所合作進行的VR化學品情境模擬，能讓學生在危害辨識、外洩應變等操作中直接感受風險，提升警覺度。

「多元體感訓練模式加強化學品危害通識智能宣導活動」實景，學生透過沉浸式互動學習化災風險與防護措施。（圖/記者廖妙茜翻攝）

「多元體感訓練模式加強化學品危害通識智能宣導活動」負責人、職安系教授巖正傑指出，學生在化學品與設備操作上常因低估危害而忽略細節。透過VR呈現事故發生的脈絡，能協助他們檢視操作漏洞、補強不足。多位學生體驗後反映，過去以為對的操作其實存在風險，而這些發現正是提升安全素養的契機。

張元哲強調，安全教育需持續累積並內化。自115年起，中山醫大職安系將擴大推動VR跨領域教學，並建置更完善的示範場域，以多元課程與跨域協作全面提升學生安全素養教育。