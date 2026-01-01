中山醫大高齡飲食賽 節慶滋味入菜

中山醫大營養系學生製作港式料理並細緻調整餐點質地，呈現高齡友善飲食。 （記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳∕台中報導

超高齡化社會中，長者飲食如何兼顧營養、安全與進食意願，已成為健康照護的重要課題。台中中山醫學大學營養學系特地舉辦「高齡飲食大賽」，透過競賽形式引導學生回應高齡者實際飲食需求，設計符合「牙齦碎軟質食」原則的餐點，並於比賽當日完成午餐與午點製作，展現營養專業在高齡友善飲食上的實務應用。

本次競賽以1名86歲、具肌少症，並患有高血壓、糖尿病與冠心病等慢性病史的長者作為設計情境。該名長者因配戴假牙影響咀嚼能力，進食意願不佳，學生須在有限條件下調整食材質地與烹調方式，兼顧營養、安全與適口性，並口頭說明設計理念與實作重點。

在整體作品呈現上，學生以節慶、童年記憶與日常生活為靈感，發展出多元且具故事性的高齡友善餐點，涵蓋中式、台式、港式及法式料理風格，包括麻油雞肉飯、清燉獅子頭白菜滷、玲瓏如意粽，以及以戲曲歌謠命名的港都夜雨海帶鯛魚豆腐煲、鹿港小鎮鳳眼糕佐決明子茶等；另有團隊將法式料理透過燉煮與質地調整，轉化為適合高齡者食用的餐點。學生在設計過程中，除兼顧飲食安全，也重視色彩搭配、香氣層次與整體口感，力求保留「色、香、味」俱全的用餐體驗。