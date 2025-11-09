中山醫大65週年校慶 吳元煌獲頒名譽博士、護理系六十載傳承同慶
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台中中山醫學大學8日舉行65週年校慶大會，並慶祝護理學系創系60週年。典禮中頒授醫學系第十屆校友、美國仁愛醫療集團（AHMC Healthcare System）總裁吳元煌名譽博士學位，同時表揚「全球前2%頂尖科學家」教師、優秀師生與資深教職員工。澳洲墨爾本大學、日本德島文理大學、目白大學、齒科大學、新潟醫療福祉大學、越南芹苴醫藥大學及越南東方大學等國際姊妹校代表到場祝賀之外，前衛福部部長邱文達、台中市醫師公會理事長王博正及許位畢業超過40年的校友亦返校共襄盛舉，氣氛熱絡。
▲中山醫大65週年校慶慶祝大會，校友與國際姊妹校代表齊聚同慶。（圖／中山醫大提供）
1960年以牙醫專科起家的中山醫大，如今已發展為設有四個學院、二十個學系及研究所的專業醫學大學。財團法人中山醫學大學董事長周英香致詞指出，校慶不僅是慶賀的日子，更是回望創校精神與展望未來的重要時刻。學校與附設醫院秉持「校院一家」理念，持續提升醫療與研究量能，並將啟動教學研究大樓興建工程，延續打造象徵校友情感的「迴旋梯」，以創新與傳承並進的精神邁向新里程。
▲護理學系歡慶創系60週年，首屆校友與師生齊聚回娘家，共同見證系所成長與跨世代傳承。（圖／中山醫大提供）
校長黃建寧表示，學校在教學、研究、產學與永續發展上持續精進，每年師生發表近千篇論文且校外競賽成績亮眼，連續兩年有八位教師入選「全球前2%頂尖科學家」。他強調，未來將以智慧醫療與綠色轉型為主軸，預計2050年達成校園碳中和，並培育兼具專業、人文與國際視野的醫療人才。
▲財團法人中山醫學大學董事長周英香感念創辦人與歷任董事長的奉獻，期許學校以創新與傳承精神持續前行。（圖／中山醫大提供）
獲頒名譽博士學位的吳元煌，目前在美國領導十家醫院、兩家長照機構與兩所醫學大學，長年推動AI醫療與跨國教育合作。雖因公未能返台，但透過錄影致詞表示，當年在中山醫大接受臨床訓練的經驗，奠定了他投身醫療的基礎，並感念創辦人周汝川博士與周張不博士的遠見與奉獻，期許將此榮譽化為推動醫療教育永續發展的責任。
名譽博士學位由吳元煌同窗、仁愛醫療集團共同執行長暨前衛福部部長邱文達代表領取。他表示，吳醫師在醫療與教育領域的成就，充分展現中山醫大扎實訓練與仁心並重的教育精神，並回憶學生時期受恩師蔡滋浬與陳定堯教授指導下奠定的專業根基。他提到吳醫師常說，困難與挫折並非障礙，而是通往希望與夢想的動力，足見其堅毅與樂觀的人格特質。
台中市醫師公會理事長王博正則笑言，吳元煌「拳快腳更快，行醫依舊精準」，認為他的行醫風格沉穩精準，與他身為跆拳道高手的訓練背景不無關聯。妙語一出引來全場笑聲與掌聲。
同日舉辦的護理系60週年系慶暨系友回娘家活動，安排校園導覽、系史回顧與校友交流時光，吸引200多位系友齊聚。校長黃建寧表示，護理系自創系以來已培育上萬名臨床與公共衛生專業人才，歷屆校友遍布國內外醫療與長照體系，見證台灣醫護教育的發展軌跡，是中山醫大不可分割的一部分。
多位校友表示，重返校園彷彿回到求學時光，也見證母校在醫學教育上的成長。校友總會理事長鄭英傑則高喊「我中山、我驕傲」，並強調校友總會是母校與校友的橋樑，期盼校友持續回饋，成為中山醫大建設的堅實後盾。
