中山醫大65週年校慶 吳元煌獲頒名譽博士、護理系60載傳承同慶

中山醫大65週年校慶慶祝大會，校友與國際姊妹校代表齊聚同慶。（中山醫大提供）

記者楊文琳/台中報導

台中中山醫學大學舉行65週年校慶大會，並慶祝護理學系創系60週年。典禮中頒授醫學系第十屆校友、美國仁愛醫療集團總裁吳元煌名譽博士學位，同時表揚「全球前2%頂尖科學家」教師、優秀師生與資深教職員工。澳洲墨爾本大學、日本德島文理大學、目白大學、齒科大學、新潟醫療福祉大學、越南芹苴醫藥大學及越南東方大學等國際姊妹校代表到場祝賀，前衛福部部長邱文達、台中市醫師公會理事長王博正及許多位畢業超過40年的校友亦返校共襄盛舉。

廣告 廣告

1960年以牙醫專科起家的中山醫大，如今已發展為設有四個學院、二十個學系及研究所的專業醫學大學。財團法人中山醫學大學董事長周英香致詞指出，校慶不僅是慶賀的日子，更是回望創校精神與展望未來的重要時刻。學校與附設醫院秉持「校院一家」理念，持續提升醫療與研究量能，並將啟動教學研究大樓興建工程，延續打造象徵校友情感的「迴旋梯」，以創新與傳承並進的精神邁向新里程。

校長黃建寧表示，學校在教學、研究、產學與永續發展上持續精進，每年師生發表近千篇論文且校外競賽成績亮眼，連續兩年有八位教師入選「全球前2%頂尖科學家」。他強調，未來將以智慧醫療與綠色轉型為主軸，預計2050年達成校園碳中和，並培育兼具專業、人文與國際視野的醫療人才。同日舉辦的護理系60週年系慶暨系友回娘家活動，安排校園導覽、系史回顧與校友交流時光，吸引200多位系友齊聚。校長黃建寧表示，護理系自創系以來已培育上萬名臨床與公共衛生專業人才，歷屆校友遍布國內外醫療與長照體系，見證台灣醫護教育的發展軌跡，是中山醫大不可分割的一部分。