中山醫大65週年校慶 吳元煌獲頒名譽博士

【民眾網諸葛志一台中報導】台中中山醫學大學8日舉行65週年校慶大會，並慶祝護理學系創系60週年。典禮中頒授醫學系第十屆校友、美國仁愛醫療集團（AHMC Healthcare System）總裁吳元煌名譽博士學位，同時表揚「全球前2%頂尖科學家」教師、優秀師生與資深教職員工。澳洲墨爾本大學、日本德島文理大學、目白大學、齒科大學、新潟醫療福祉大學、越南芹苴醫藥大學及越南東方大學等國際姊妹校代表到場祝賀之外，更有前衛福部部長邱文達等許多位畢業超過40年的校友亦返校共襄盛舉，氣氛熱絡。

1960年以牙醫專科起家的中山醫大，如今已發展為設有四個學院、二十個學系及研究所的專業醫學大學。財團法人中山醫學大學董事長周英香致詞指出，校慶不僅是慶賀的日子，更是回望創校精神與展望未來的重要時刻。學校與附設醫院秉持「校院一家」理念，持續提升醫療與研究量能，並將啟動教學研究大樓興建工程，延續打造象徵校友情感的「迴旋梯」，以創新與傳承並進的精神邁向新里程。

校長黃建寧表示，學校在教學、研究、產學與永續發展上持續精進，每年師生發表近千篇論文且校外競賽成績亮眼，連續兩年有八位教師入選「全球前2%頂尖科學家」。他強調，未來將以智慧醫療與綠色轉型為主軸，預計2050年達成校園碳中和，並培育兼具專業、人文與國際視野的醫療人才。

獲頒名譽博士學位的吳元煌，目前在美國領導十家醫院、兩家長照機構與兩所醫學大學，長年推動AI醫療與跨國教育合作。雖因公未能返台，但透過錄影致詞表示，當年在中山醫大接受臨床訓練的經驗，奠定了他投身醫療的基礎，並感念創辦人周汝川博士與周張不博士的遠見與奉獻，期許將此榮譽化為推動醫療教育永續發展的責任。

名譽博士學位由吳元煌同窗、仁愛醫療集團共同執行長暨前衛福部部長邱文達代表領取。他表示，吳醫師在醫療與教育領域的成就，充分展現中山醫大扎實訓練與仁心並重的教育精神，並回憶學生時期受恩師蔡滋浬與陳定堯教授指導下奠定的專業根基。他提到吳醫師常說，困難與挫折並非障礙，而是通往希望與夢想的動力，足見其堅毅與樂觀的人格特質。

同日舉辦的護理系60週年系慶暨系友回娘家活動，安排校園導覽、系史回顧與校友交流時光，吸引200多位系友齊聚。校長黃建寧表示，護理系自創系以來已培育上萬名臨床與公共衛生專業人才，歷屆校友遍布國內外醫療與長照體系，見證台灣醫護教育的發展軌跡，是中山醫大不可分割的一部分。

多位校友表示，重返校園彷彿回到求學時光，也見證母校在醫學教育上的成長。校友總會理事長鄭英傑則高喊「我中山、我驕傲」，並強調校友總會是母校與校友的橋樑，期盼校友持續回饋，成為中山醫大建設的堅實後盾。