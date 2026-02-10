中山醫實習醫學生拍手術室照片發IG限動 恐違醫療法可罰25萬

美國國務院9日表示，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)下週將訪問匈牙利。美國總統川普(Donald Trump)先前已表態支持匈牙利總理奧班(Viktor Orban)，這位右翼領袖在匈牙利4月大選前的民調表現落後。 盧比歐將在結束慕尼黑安全會議(Munich Security Conference, MSC)的演說後，前往匈牙利和斯洛伐克訪問。美國副總統范斯(JD Vance)去年在慕尼黑安全會議中嚴厲指責歐盟、並支持歐洲極右派。 盧比歐通常被視為川普政府中較為客氣的人物，今年他將代表美國出席這項會議，而非范斯。 由於川普考慮從北約(NATO)盟友─丹麥手中奪取格陵蘭(Greenland)，盧比歐此行正值美國與歐盟的關係再度緊張之際。 美國國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示，盧比歐15日和16日將在布達佩斯和匈牙利的重要官員會面，以強化彼此共享的雙邊與區域利益，包括兩國對於透過和平進程來解決全球衝突的承諾、以及美國與匈牙利的能源夥伴關係。 奧班是罕見地與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)關係密切的歐盟國家領袖，而且經常反抗歐盟支持烏克蘭的倡議。 奧

