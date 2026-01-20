中山附醫早產兒回娘家 38位「小腳丫勇士」首創品牌童裝時裝秀

38位「小腳丫勇士」、孩童家長與中山附醫醫療團隊全體大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在少子化衝擊、新生兒人口持續下降的年代，早產兒的比例仍占新生兒約一成。為陪伴這群曾在生命起跑點奮力拚搏的早產小勇士，中山醫學大學附設醫院（以下簡稱中山附醫）舉辦「早產兒回娘家」溫馨活動，邀請過去曾在中山附醫新生兒加護病房（NICU）接受照護的孩子們回到熟悉的地方，用笑容與自信持續寫下生命的動人篇章。

中山附醫的新生兒加護病房為中部地區規模最大的新生兒加護病房之一，共規劃29床，長期照護早產兒與重症新生兒，並承接院內出生及中區醫療網絡之轉診個案，多年來，醫療團隊陪伴無數早產兒走過生命最艱難的時刻。

中山附醫攜手有機童裝品牌，打造早產兒時裝走秀，小朋友們換上時尚童裝，自信踏上活動伸展台。（圖/記者廖妙茜翻攝）

本次活動中山附醫攜手有機童裝品牌打造「早產兒時裝走秀」，邀請38位過去曾是早產兒的小朋友，年齡介在約4歲至7歲之間，其中不乏出生時體重未滿1500克的低體重早產兒，甚至還有未滿1000克與低於500克的極低體重早產兒，如今，孩童們換上時尚童裝，自信踏上活動伸展台，向世界宣告，曾經微小脆弱的生命，也能勇敢長大，「講究的愛，讓生命更勇敢」，不只是活動標語，更是這群孩子真實的生命寫照。活動現場除時裝走秀外，亦安排魔術秀與氣球表演，讓孩子們開懷大笑、歡聲不斷，象徵著夢想與希望高高飛起，每一張燦爛笑容，都是對過往努力最美好的回饋。

中山附醫王杏安主任指出，早產兒在出生後，常需面對肺部未成熟、腦室內出血、開放性動脈導管、壞死性腸炎、早產兒視網膜病變等重重關卡，堪稱「過五關、斬六將」，相當於早產兒一出生即面對生存的艱難挑戰；中山附醫兒童部蘇本華部長強調，早產兒今日能夠平安健康的長大，特別要感謝早產兒家長的不放棄，以及醫療團隊的努力不懈，幫助孩子一關一關渡過，逐步站穩人生的第一步。新生兒科醫學會理事長楊生湳教授也拿自身曾是出生為28週早產兒為例，鼓勵早產兒父母，期許這些孩子未來也都能長得好、有成就。

由左至右；中山附醫新生兒科王杏安主任、中山附醫兒童部蘇本華部長、品牌童裝魏羣芳總監、新生兒科醫學會理事長楊生湳教授。（圖/記者廖妙茜翻攝）

過往，中山附醫也曾成功照護國內罕見的超早產兒案例，2022年7月對外公開的新聞個案，為孕齡21週又5天，出生體重僅370克的極低體重早產兒小葶，依現行《優生保健法》，22週以下早產兒通常不列入積極急救範圍，但隨著新生兒醫療技術與照護品質的進步，醫療團隊持續調整策略，為更多極限挑戰的生命爭取成長的機會。此次活動小葶亦為小小模特兒，看她自信地走上舞台，曾經照護的醫療團隊們心中充滿無限的感動。

中山附醫新生兒科王杏安主任表示，今日站在伸展台上的孩子們，看不出曾經歷過驚險與脆弱，讓人更深刻體會到生命的韌性與奇蹟，未來，醫療團隊將持續以專業與溫柔守護每一雙小腳丫，陪伴孩子在成長的道路上平安健康。