中山附醫辦早產兒回娘家 38名「小腳丫勇士」走上童裝伸展台
中山醫學大學附設醫院舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請曾於院內新生兒加護病房接受照護的孩子與家屬回到醫院團聚，透過走秀與表演活動，見證早產兒成長的歷程與生命韌性，院方表示，在少子化與新生兒人數持續下降的背景下，早產兒仍約占新生兒總數一成，醫療與家庭支持依舊扮演關鍵角色。
中山附醫的新生兒加護病房為中部地區規模較大的新生兒加護病房之一，共設有29床，長期照護早產兒與重症新生兒，並承接院內出生及中區醫療網絡轉診個案，多年來，醫療團隊陪伴許多早產兒度過生命初期的高風險階段，逐步穩定成長。
此次活動結合有機童裝品牌，首度規劃「早產兒時裝走秀」，共有38位曾為早產兒的孩童參與，年齡約4至7歲不等，其中不乏出生體重未滿1500克的低體重早產兒，亦包含未滿1000克，甚至低於500克的極低體重個案，孩子們身著童裝走上伸展台，展現自信與活力，象徵生命從脆弱走向茁壯，現場另安排魔術秀與氣球表演，增添活動的歡樂氛圍。
中山附醫新生兒科主任王杏安指出，早產兒出生後常需面對肺部未成熟、腦室內出血、開放性動脈導管、壞死性腸炎及早產兒視網膜病變等多重醫療挑戰，照護過程猶如一關關考驗。兒童部部長蘇本華則表示，早產兒能夠健康成長，除了醫療團隊的努力，也有賴家長在漫長治療歷程中的堅持與陪伴。新生兒科醫學會理事長楊生湳教授亦以自身為28週早產兒的經驗，勉勵家長對孩子的未來保持信心。
院方回顧，過去亦曾照護多起極早產、極低體重的新生兒案例，2022年對外公開的一名個案，出生孕齡僅21週又5天、體重370克，隨著新生兒醫療技術與照護品質的進步，醫療團隊持續調整治療策略，為更多高風險新生兒爭取成長機會。該名孩童此次也參與走秀，讓曾經照護過的醫護人員深受感動。
中山附醫表示，從這些站上舞台、充滿自信的孩子身上，已難以看出曾歷經的艱難時刻，更突顯生命的韌性，未來，醫療團隊將持續以專業照護與長期追蹤，陪伴早產兒在成長道路上穩健前行。
