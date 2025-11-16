中山陸橋入鏡得獎 影視補助預算叫停 期盼未來恢復

舒淇兩次得獎作品皆在中山陸橋取景。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

中山陸橋有復古之美，藝人舒淇繼二十四年前《千禧曼波》後，今年首部自編自導電影《女孩》二度在此取景，橫掃國際三大影展，更在第三十屆釜山國際影展奪下「最佳導演獎」。市府原本明年編列一千萬影視補助計畫，因《財劃法》修正暫停。綜發處長陳瑋說，未來希望有機會再恢復預算。

中山陸橋全長約一百三十公尺，是聯絡火車站東西兩側重要通道，使用相當頻繁，也是夜歸人必經的通道；今年舒淇首部自編自導電影《女孩》橫掃國際三大影展，更在釜山國際影展奪下「最佳導演獎」。這也是繼二十四年前導演侯孝賢作品《千禧曼波》後，舒淇二度在此取景得獎。

中山陸橋以前名為「高砂橋」，因舒淇成為全市新地標。許多基隆人說，這裡有太多的回憶，留著別拆；甚至因橋梁復古造型，色調適合拍婚紗，吸引不少新人取景。

市府為推展觀光，編列影視補助計畫經費，明年原編列一千萬元，但因《財劃法》讓預算縮水，市府檢討後決定暫停計畫。陳瑋說，今年補助計畫效果卓越，來了二十個廠商，最後和五家劇組簽約，目前都在進行拍攝中，皆為知名導演劇作，可讓市容美景被看見，也希望未來有機會預算能再恢復。

另外，橋齡四十餘年的中山陸橋存廢也引發熱論。工務處長簡翊哲說，考量地方通行需求及未來捷運延伸至基隆路線未定等因素，納入整體基隆南站改善計畫，陸橋暫時保留。市府為提升用路人環境，考量市區景觀，去年度投入約五百四十萬元辦理中山人行陸橋換裝作業，鏽蝕防護網全面更換，照明燈具全面更新，更針對破損地坪全面施作及雨遮內外重新油漆，歷經約五個月完工，整體景觀大幅提升，延長橋梁使用壽命，通行安全獲得保障。