中山隧道「長髮女鬼」抓到了！ 23歲女為萬聖節取景

有騎士經過基隆中山隧道時，被一名長髮女鬼在遊蕩，後發現是萬聖節裝扮。（圖／翻攝自靈異2公社臉書）





先前有騎士經過基隆中山隧道時，發現一位長髮女鬼在遊蕩，讓他嚇壞了，不只自摔受傷，還整晚睡不著！警方主動調查，已經找到在路邊嚇人的嫌犯，23歲女子一行3人表示，是為了萬聖節拍片取景，警方依法開罰。

夜晚的隧道內，駕駛將車停放路旁，隨即一位穿黑衣的女子下車，披頭散髮來回走動，旁邊跟著一名男子，時不時幫他拍拍照，不過這舉動，實在讓用路人嚇得不輕。

事件就發生在10/26晚間七點多，有騎士經過基隆中山隧道，撞見這驚嚇場面，馬上就把這段經歷po到網上。

當事騎士賴先生：「心裡會有陰影，又加上說，晚上一定會睡不好，在自家下坡的路段，不小心摔傷，可能精神上的不濟。」

這一嚇，騎士魂都丟了，返家途中還因為精神不濟自摔，所幸僅有受到輕傷。

警方為了釐清真相主動勘查，將扮鬼三人約談，當事的李姓男子與岩姓女子，是為了拍攝萬聖節宣傳片，才會在路邊取景並非刻意嚇人，事後也已經向騎士致歉。

當事騎士賴先生：「確定是人為因素，心裡有比較放心啦，但還是希望說未來要拍片拍照，要做更詳細的警示。」

知道原委後，賴先生選擇不追究，不過事後警方還是針對隧道內違停進行開罰。

後續警方也將持續查證，如果真的發現三人，有驚嚇他人、危害安全的行為，將會依社維法進行裁處。

