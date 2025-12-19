中山隨機殺人案釀4死！騎士停紅燈遭砍身亡 姊姊痛喊「他殺了我弟弟」

張文於北車隨機傷人，至今已釀成4死9傷。（圖／翻攝畫面）

台北市在12月19日傍晚發生一起震驚社會的隨機攻擊事件。27歲男子張文先後於台北車站及中山捷運站周邊，投擲煙霧彈並持長刀攻擊路人，最終闖入百貨公司後墜樓身亡。整起事件造成包含張文在內共4人死亡、9人受傷。

警方指出，案發當時張文先在台北車站投擲煙霧彈，隨後持刀攻擊現場民眾，造成1死1傷。接著他逃離現場，前往中山站南京西路一帶，再次以煙霧彈製造混亂後展開攻擊。目擊者描述，張文進入南西誠品書店內持刀追砍，造成民眾驚慌四散，場面猶如電影中末日情節。

在中山站附近，一名正在停等紅燈的機車騎士成為張文攻擊目標。張文近距離朝騎士頸部揮刀，導致對方重傷倒地。雖然騎士一度設法騎車離開現場，但最終因喉嚨撕裂傷勢過重，不治身亡。根據《民視新聞網》報導，這名騎士的姊姊在晚間結束警方筆錄後，情緒潰堤，在派出所外對著媒體鏡頭哽咽怒吼「他殺了我弟弟！」

台北市災害應變中心截至當晚10時30分的統計顯示，此案共造成13人就醫（8男5女），其中4人死亡（包含嫌犯）、1人重傷、1人中傷、7人輕傷。消防局指出，有9人由119救護車送醫，其餘4人自行就醫。

警方已通知受害者家屬及嫌犯家屬到案說明。據報導，張文的父母在接獲通知後亦前往派出所協助調查，但面對媒體未發一語，神情沉重地上車離開。

