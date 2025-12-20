中山隨機殺人案「初步排除恐攻」 張榮興認警方要精進：1小時才確認嫌犯

台北車站、台北捷運中山站外19日接連發生丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，造成3人死亡、11人輕重傷，嫌犯張文墜樓經搶救不治，震驚國內外。內政部警政署今（20）日上午召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安及相關部會首長均與會。警政署長張榮興會後向媒體表示，目前掌握此案屬於隨機、有計謀式的襲擊事件，初步排除恐怖攻擊。

檢警還原，張文昨日下午3時許就先騎車到中山區林森北路附近連續犯下3起縱火案，4時許返回公園路租屋處縱火，約莫傍晚5時前往台北車站，於5時23分在M8至M7出口沿線丟煙霧彈，並持刀砍殺余姓男子，另有3人受傷；而後，張文返回千慧旅館，又在18時37分於中山站路面丟擲煙霧彈，並在路上持刀攻擊造成1人死亡、1人受傷，再衝進誠品西南店無差別砍殺釀1人死亡、5人受傷，隨後在附近疏導交通員警案發後1分鐘即趕赴現場，與保全追緝至頂樓後，發現張文已脫下裝備墜樓。

據警檢昨日徹夜調查，張文曾於2021年入伍空軍志願役士兵，隔年因酒駕被汰除，去年因教召未到被桃園地檢署依妨害兵役通緝，去年中起就沒有工作；今年1月，張文起租台北市公園路住處，並於本月17日起入住距離誠品南西店約50公尺的千慧旅館，期間未與他人接觸，經數位鑑識確認張文是計畫性作案，且雲端從存取權限到編輯紀錄均無他人，未發現共犯。警檢掌握，張文作案過程與其攻擊計畫吻合，而在案發前1天，張文曾到誠品服務台，宣稱要到頂樓拍攝聖誕照，但被拒絕。

張榮興：未發現有其他共犯，總統交代深入追查

警政署今日上午召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥也坐在正中央。賴清德在會中指示，專案小組要全面深入、擴大此案調查，對兇手背景、犯案動機、有無幫兇、是否受人指使、金錢來源來自何處？不因第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

張榮興在閉門會議後向媒體說明，儘管目前檢警連夜查證，仍未發現有其他共犯，但賴清德還是交代警方要全面、深入，從各面向了解張文的金流及背景，尤其張文犯罪證物中有大量危險物品，因此警方為求謹慎，會再進行全面檢視；而張文的犯罪動機，昨夜初步了解後，現在還需要再進一步偵查，會把真相向國人報告。

張文逃逸1小時沒抓到 張榮興：1小時後才確認身分

對於張文在台北車站作案後，徒步經過台北地下街走回中山站的旅館，再到中山站外進行第二波襲擊，警方為何在這1小時內無法阻止？張榮興說，警方在這1小時內，雖當即就有編制警力及支援警力攔截圍捕，但台北車站案發後，第一時間還無法確認歹徒身份，因此讓張文有逃逸時間，「我們是在1個小時之後，才確認這個身份⋯⋯，我們也是以這個為案例，未來會做勤務更精緻的部署。」

媒體追問，張文在台北車站作案後走回中山的1個小時內，是否都沒有警方介入？張榮興回應，由於張文通過台北地下街時，警方還未掌握嫌犯身分，若警方已掌握當然就會派警力追擊。被問到警方為何在張文連續緊密縱火後，未先聯想到要對人流量大的場所如車站加強警力部署？張榮興則說，張文前3次縱火跟後續在租屋處縱火是在不同行政區，「當然我們未來會更精進這樣的一個作為。」

有關張文此次襲擊是否涉及恐怖攻擊？張榮興則說，目前警方掌握的是一個隨機、有計謀式的襲擊事件，「我們初步現在這個部分應該是排除有恐攻的狀況。」至於未來要如何防止模仿犯？張榮興表示，社群媒體已出現相關貼文，警方第一時間就啟動調查，希望國人不要有類似作為，「我想我們警方一定是有能力、有做法，會做維護我們國人的一個安全。」



