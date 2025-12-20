中山隨機砍人案釀4死11傷 警方否認墜樓現場查獲筆記本

今日台北市警局公布張文昨晚闖誠品頂樓的監視器畫面。 圖：台北市警局／提供

[Newtalk新聞] 27歲男子張文昨晚攜帶煙霧彈、汽油彈及多把刀械，於台北捷運中山站一帶策劃並執行恐怖攻擊行動。他先在台北車站捷運M8出口周邊投擲至少7顆煙霧彈，引發現場混亂，一名余姓男子上前制止時，遭張男持刀砍殺，送醫後不治。

張文犯案後隨即逃逸，徒步前往中山站一號出口，再度以相同方式行兇，對不特定路人進行持刀攻擊，造成多人受傷。隨後，張男闖入誠品生活南西店內，現場一度陷入高度緊張狀態。

警方獲報後立即趕抵現場展開圍捕行動，張文一路逃竄至商場頂樓，最終自六樓高度墜落，經送醫搶救後仍宣告不治。整起事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。

事後一度傳出警方在張男墜樓現場頂樓查獲一本筆記本，可能成為破案關鍵。然而，專案小組澄清並無此事，現場並未發現筆記本。警方僅查扣刀械等隨身物品，相關傳言並不屬實。

警方表示，目前已查扣張文的手機、電腦等電子設備，並持續清查其犯案前的人際狀況。初步了解，張男平時多獨來獨往，未與他人密切接觸，暫時排除有共犯可能，詳細犯案動機仍待進一步釐清。

