中山隨機砍人畫面瘋傳！《玩命關頭》男星也轉發 網驚：不敢相信發生在台灣

台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件造成4人死亡、11人受傷，相關影片曝光後迅速在網路流傳，連曾演出《玩命關頭》的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人社群上轉發該影片，事件引起國內外高度關注。

據了解，張文先在捷運台北車站內施放煙霧彈，並持刀攻擊57歲余姓保全，造成對方傷重不治，隨後再轉往中山商圈，再丟擲煙霧彈後，揮刀攻擊一名機車騎士，駭人畫面也被轉載至社群平台，而曾演出《玩命關頭》的電影男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在Instagram轉發影片，引發大量外國網友留言討論。許多人對事件發生在台灣感到不可置信，直言「完全無法相信這會發生在台灣」。

影片曝光後，不少外國網友對現場民眾的反應感到震驚，有人表示「所以他們就站在那裡看著他攻擊人？」、「這麼多車竟然沒有人想開過去撞他」、「為什麼大家就這樣站著看他攻擊人」、「不要只是盯著情況發生！快跑啊」、「超級可怕」。

也有網友分析，台灣社會較少發生此類暴力事件，可能導致民眾警覺性不足，「如果是在美國早就被開車撞了」、「這不是美國！不然他會被槍射很多次」、「我猜這並不是在他們國家發生的事情，所以大家都不會提防有這樣的情況，但如果是其他常有這種行為發生的地方，那他們反應應該就會很快」。





