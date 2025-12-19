中山隨機砍人！傷者意識消失吐遺言：跟爸媽說我愛他們

社會中心／綜合報導



今（19）日台北1天連傳2次攻擊事件，北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，目前累計至少3死、2命危、4人受傷，犯嫌則在被警方包圍後，當場墜樓送醫搶救不治。就有在現場的網友還原事發當下，透露傷者倒在地上，向她說出遺言「記得跟我爸媽說我很愛他們！」，讓原PO忍不住哭出來，感嘆「真希望當下可以阻止那個人就好了」。





目睹中山隨機砍人！她淚曝傷者「意識逐漸消失」吐遺言：跟爸媽說我愛他們

北車、中山連2起隨機恐怖攻擊，但犯嫌已宣告不治。（圖／翻攝畫面、Threads ＠yichia.hung）

廣告 廣告





1名網友在Threads發文，透露因為工作關係剛好在中山站附近，下班後想說可以逛一下，當時大概逛到誠品生活的3、4樓時，突然有2個女生衝進店裡，對著店員大喊有人拿刀。原PO聽到後，一臉困惑往店外看，一群人彷彿逃亡似地往另個方向奔跑，接著就看見身穿黑衣的犯嫌，手上拿著一把刀，沿路看到單獨的人就砍，「當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向」。

目睹中山隨機砍人！她淚曝傷者「意識逐漸消失」吐遺言：跟爸媽說我愛他們

犯嫌闖中山站持長刀隨機攻擊多名路人，同樣丟擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面、Threads ＠cherryfoot）





所幸後來犯嫌往樓下走，但這時被砍的人也倒了下來，原PO表示「我們一群人衝過去，我趕緊脫下外套幫他止血，不停地打110跟119，一路上瘋狂跟他講話祈禱他能撐過去。救護車來得有點慢，感覺他的意識逐漸消失」，傷者更是向原PO說出遺言「記得跟我爸媽說我很愛他們！」她忍不住回「你不會死！撐下去！」。









目睹中山隨機砍人！她淚曝傷者「意識逐漸消失」吐遺言：跟爸媽說我愛他們

案發現場大量警力戒備中，也已拉起封鎖線。（圖／民視新聞）





後來救護人員終於來了，地上滿是血跡，原PO手上也沾上了不少，她回想整個過程，好奇「若當時我不在店裡而是在通道上，他是不是就朝我這衝過來了呢？」在離開中山站後，還疑似飽受驚嚇的不斷坐過站又搭錯方向，這段期間她手上一直緊握著雨傘，「才發覺自己似乎受到不小的驚嚇，然後又忍不住哭了出來」，感嘆「真希望當下可以阻止那個人就好了」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：目睹中山隨機砍人！她淚曝傷者「意識逐漸消失」吐遺言：跟爸媽說我愛他們

更多民視新聞報導

台北連2起隨機恐攻！目擊者「嚇到發抖」：像喪屍現場

獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝

北捷恐攻男「中山隨機狂砍」後墜樓！搶救宣告不治

