中山隨機砍人！受傷婦人還原恐怖情況：背後衝來「一摸濕濕的」

一名男子在今（19）日傍晚時分在台北車站、中山站隨機砍人，並拋擲煙霧彈，造成多位民眾死傷。一名受傷婦人還原事發當下恐怖狀況，表示凶嫌張文從她背後衝過來，只感覺肩膀被敲一下，發現濕濕的，這才發現已經受傷。

據了解，身穿黑衣的張姓嫌犯，下午5點多疑似自M7捐血中心外丟擲汽油彈及煙霧彈，並攻擊阻攔他的人，後來推著行李箱逃離現場；當時在北車的民眾見狀嚇得四散逃避。接著晚間六點左右，他前往南京西路的大街上持刀攻擊路人，造成現場多人受傷。

廣告 廣告

據《中天新聞網》報導，該名受傷婦人表示，凶嫌直接從她後面衝過來，他用東西敲了自己的肩膀，隨後就往百貨裡面衝，然後裡面人就開始尖叫。她接著表示，「自己當下就非常痛，感覺到濕濕的，才發現自己受傷了，轉過頭就看有人倒在地上，就趕快打電話報警。」

凶嫌張文的相關資訊稍早也被曝光，他因遷移戶籍沒有申報，導致教育召集令無法送達，檢方兩度傳喚未到，以妨害兵役將其通緝。另內政部稍早發文強調，關於今晚捷運台北車站與中山站周遭，有嫌犯丟擲煙霧彈並隨機攻擊民眾一事。賴清德總統與行政院長卓榮泰已責成警政署就全國鐵、公路車站、航空站，提高所有戒備。內政部警政署亦將迅速、完整釐清案情，全面擴大戒備，全力偵辦。

更多中時新聞網報導

TPBL》落後17分大逆轉 特攻本季首度3連勝

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉

原住民保留地貸款 利率補貼助攻