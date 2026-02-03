中山高南下彰化段5車追撞1人傷 中午恢復全線通車

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）國道中山高南下彰化路段，今天上午10時許發生5車追撞車禍，1貨車駕駛疑未注意前方路況導致連續追撞，造成1男子受傷；南下彰化路段一度大塞車，中午已恢復全線通車。 國道公路警察局第三警察大隊發布訊息指出，中山高南下197公里彰化路段，上午10時3分左右發生追撞車禍，吳男駕駛的小貨車疑未注意車前動態，不慎碰撞前方莊男及楊男小貨車，陳女駕駛的自小客車也因閃避不及，撞上楊男小貨車。

國道警方表示，5車先後在國道發生追撞，零件散落一地，其中吳男頭部及手部有擦挫傷，幸無大礙；而這起車禍也一度造成彰化路段大塞車，中午已恢復全線通車。確切車禍原因仍在調查釐清中。（編輯：陳仁華）1150203