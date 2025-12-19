中山高南下約八公里路段連環追撞 掉落水桶惹禍

中山高速公路南下路段，因掉落橘色水桶導致緊急煞車，多車追撞。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

國道勤務指揮中心在十九日早上六點０二分左右接獲通報，中山高速公路南向七點九公里七堵路段，發生四部車輛事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往，現場有六人送醫後均無大礙。

國道第一大隊指出，六十歲的張姓男子駕駛轎，行經中山高南向七點九公里七堵路段內線車道，撞擊到掉落於車道的水桶後，緊急煞車，三十八歲余姓男子駕駛小貨車見狀，向中線閃避不及，先撞擊張男車輛，再與行駛中線車道，四十八歲吳姓男子駕駛的營半聯結車擦撞，吳男再閃避到外線車道，與五十七歲陳男駕駛的國道客運發生碰撞。

國道客運車上載有四十名乘客，其中有六名乘客送醫檢查，均無大礙，事故現場在早上八點五十四分完全排除，恢復通車，後方車陣回堵約六、七公里長，警方將循線追查掉落水桶車輛，通知到案說明，各車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因，有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲用路人，開車應隨時注意前方動態，遇到掉落物不要大動作閃避，來不及閃避放慢車速，撞到掉落物千萬不要停在車道上，將車輛停到路肩安全處所，擺放故障標誌，使用１９６８ＡＰＰ警政報案或是撥打一九六八或一一０電話報案，車輛如果可以移動，可就近到各個國道警察單位報案，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。