中山高台南段飛車追逐 駕駛跳邊坡躲追殺 人不見了...草叢找到近20萬大鈔

【記者莊曜聰／台南報導】國道1號台南新市段昨（23）夜發生一起離奇事件，2部轎車傳出穿梭在車陣中追逐，被追的駕駛緊急停靠路肩，人跳出邊坡後失去蹤影，另一邊還不停手，車上下來5人持球棒追趕，國道警方協請消防人員協尋仍無所獲，卻在草叢找到2疊鈔票，清點後有20萬元，是否為債務糾紛或黑吃黑，仍待警方調查釐清。

這起事件發生在23日晚間10時許，據指出，2輛轎車先後開上國道1號，雙方高速追逐，在車陣間來回穿梭，場面相當驚險，行經南下318.3公里處時，前車開往路肩緊急煞停，車上男子下車後即往邊坡跳下，尾隨車輛見狀隨即停靠在後，5名壯漢手持球棒追趕，宛如電影場景嚇壞不少路過駕駛，國道警方陸續接獲多起報案。

台南市消防局受理國道警方轉報，稱新市區國道1號318.4公里南下有緊急救護勤務，初報路肩協尋是否有人摔出，於是配合國道巡邏車先前往313.4公里（新市地磅站）會合後，南下至318.4公里處前後路段，架起照明燈尋找，未發現有人受傷受困，卻在草叢找到兩疊千元大鈔，清點後約20萬元，後續交由國道警方處理。

從目前警方掌握證據看來，這起國道追逐事件不像是行車糾紛，疑似是債務糾紛或「黑吃黑」事件引發，警方在現場採證，後續調閱相關監視器畫面，並依車籍資料通知車主到案說明，釐清事件經過及確切原因。

警消地毯式搜索沒找到人，卻發現兩疊千元大鈔，清點後近20萬元。民眾提供

