中山高彰化北斗段4車追撞 2歲女童、11歲男童受傷

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國道1號南下彰化北斗路段今（3）日上午發生4車連環追撞事故，造成3人輕傷，其中包含2歲女童及11歲男童。事故現場一度車輛打橫堵塞，後方用路人驚慌閃避，警方提醒駕駛保持安全距離與精神集中，事故原因仍待釐清。

國道1號彰化北斗段今晨發生4車連環追撞，造成3人輕傷，其中包括2歲女童及11歲男童，交通一度受阻。（民眾提供）

今（3）日上午10時21分，國道1號南下221公里彰化縣北斗鎮與埤頭鄉交界路段，發生一起4車連環追撞事故。當時38歲陳姓女子駕駛白色轎車行駛於內側車道，疑似未保持安全車距，先撞上前方由蔡姓女子及林姓男子駕駛的車輛。隨後，湯姓男子駕車閃避不及，從後方追撞陳女車輛，造成多輛車輛打橫，堵住內側與中線車道，現場一度混亂，交通完全受阻。

國道警方與消防局接獲通報後立即派員趕到現場。消防人員抵達時，現場車輛排列凌亂，但幸無人被困。共有3名乘客受傷，均意識清楚。陳女車內2歲女童因撞擊流鼻血送醫；湯男車內乘客43歲劉姓女子感到腰部疼痛，11歲男童則嘴部受傷，也被送往雲林基督教醫院救治。所幸3人傷勢均為輕傷，無生命危險。

事故發生時，後方車流驟然減速，場面一度緊張。行經中線車道的廖先生表示，他當時正駕車從台中前往台南旅遊，見內線車輛突然急剎，兩車緊急切換車道連撞，驚險場面讓他心跳加速。幸好他的車輛具備主動安全輔助系統，及時啟動煞車輔助，他才避免捲入事故。「事發後到現在還在心有餘悸，深刻體會保持安全距離的重要性。」廖先生說。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，高速公路行車時，駕駛若精神不集中、打瞌睡或分心，未注意車前狀況可能釀成嚴重傷亡，將依法吊扣或吊銷駕照。他們提醒駕駛人，行駛高速公路務必保持安全距離，養足精神，如感到疲勞，應即下交流道或至服務區休息，避免意外發生。

事故現場於上午10時57分完成清理，車道全線恢復通車。至於本案的確切肇事原因與責任歸屬，國道警方員林分隊仍在調查中。