中山高彰化段8車連環撞 一度塞車5公里

國道1號北上彰化路段今（25）日中午發生連環追撞事故，現場共有8輛自小客車碰撞，造成8人受傷，所幸皆為輕微擦挫傷，意識清楚，送醫治療後均無大礙。不過事故一度導致北上車流回堵約5公里，部分用路人受困車陣超過1小時。

中山高北上196公里彰化路段，發生8輛車連環追撞。(圖／TVBS)

事故發生在中山高北上196公里彰化路段，現場可見多輛事故車輛集中在內線和分隔島旁。救援單位反應迅速，多輛拖吊車和救護車依序抵達現場。事故雖然造成8人受傷，但所幸都是輕微擦挫傷，傷者能夠自行走上救護車，並透過電話向親友通報自己的狀況。

廣告 廣告

事故導致北上車道塞車長達一小時，最嚴重時塞車長度達5公里。(圖／TVBS)

警方到場後立即進行交通管制，車上乘客則靠著分隔島躲避以確保安全。從即時影像可以看到，雖然南下車道交通正常，但北上車道已經變成「大型停車場」，連匝道也被堵塞。這起事故導致北上車道塞車長達一小時，最嚴重時塞車長度達5公里。

8輛自小客車發生碰撞，有8名民眾受傷，均可自行走上救護車。(圖／TVBS)

彰化消防分隊隊員劉展志表示，到達現場後發現有8輛自小客車發生碰撞，共有8名民眾受傷，經過檢傷評估後確認傷勢均無大礙，傷者被送往台中烏日林新醫院接受進一步治療。

國道1北上「8車追撞」！車輛擠成一團，8傷者幸無大礙塞車5公里。(圖／TVBS)

警方調查顯示，這是一起連續3起的追撞事故，總共造成8輛車連環追撞。由於12月25日是耶誕節也是行憲紀念日，許多民眾趁著假期出遊，高速公路車流量大增。雖然事故最終得到排除，但仍需要時間消化車流，導致不少出遊的民眾被困在車陣中。此次事件提醒大家在假期行車時需特別注意安全，保持足夠車距，避免類似事故再次發生。

更多 TVBS 報導

凌晨國道驚見4車追撞慘劇 9人受傷、1人傷重死亡

多急？女「無視直行車」硬左轉 釀「5車連撞」 6人傷

有片／高雄2車路口猛撞！「滑衝捷運站外牆」5人送醫

清晨過馬路遭高速撞擊！85歲長者「倒地」不治 肇事駕駛移送法辦

