中山高死亡車禍 大貨車自撞護欄乘客噴飛喪命

【記者莊曜聰／台中報導】國道中山高台中段昨（21）天深夜發生死亡車禍！25歲吳姓男子駕駛大貨車北上行經大雅路段時，突然失控撞上外側護欄，車頭嚴重變形，撞擊力道之大，坐在副駕駛座的詹姓男子當場噴飛、摔落邊波，警消到場將受困車內的吳男救出送醫，詹男則明顯死亡，詳細肇事原因有待國道警方釐清。

台中市消防局21晚間10時許接獲報案，國道1號北上176K、台中大雅路段有車禍事故，有民眾受傷受困，立刻派遣西屯、黎明分隊人車馳援，到場時發現是大貨車自撞護欄，吳姓男駕駛受困車中，消防人員以破壞器材協助吳男脫困，並送往中國醫藥大學附設醫院救治，副駕駛座的34歲詹姓男子被拋出車外，躺在邊坡上已經氣絕身亡，未送醫後續由國道警方處理。

國道警方初步調查，吳男當時駕駛營業大貨車行駛在中線車道，不知何故突然失控，衝撞外側護欄、隔音牆，強烈撞擊造成車頭扭曲變形，現場一片狼藉，該起事故釀成1死1傷慘劇，造成後方車流回堵，事故原因有待調查，警方今天將報請檢察官相驗釐清確切死因。

國道警方呼籲，用路人應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全，開車時若精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。

大貨車從中線車道往外偏移，失控衝撞外側護欄，隔音牆被撞得歪七扭八。翻攝照片

