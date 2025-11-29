中山高離奇事故 自小客車「掉寶」竟是活生生的人

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國道中山高楠梓路段傳出一起離奇事故，一名身分不詳的男子從自小客車後座掉落，差點被後方車輛撞上，該名男子摔落車道後，自行爬起離開現場，至於是睡到一半不小心摔車還是涉及綁架等刑案，國道警方已介入調查中。

警方指出，有民眾28日在社群網站上PO出一段影片，畫面顯示，1部自小客車(車號不詳)行駛於國道1號北向353.7公里外側車道，車內後座突然摔出1名男子，該名男子在車道上滾了幾圈後，自行爬起穿越國道離開，而該輛自小客車也沒有停車或回頭找人。

由於男子摔落時，後方車輛即時閃避，讓該名男子幸運撿回一命，警方表示，將調閱CCTV影像追查該自小客車車主到案說明，俟查證後如有違反交通法規，依法可開罰3千至1萬8千元罰單，若有涉及公共危險部分亦將依法偵辦。

