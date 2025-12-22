中山「上班日」獻花增多！ 騎士家屬「冬至」再留言悼親弟

命喪的騎士家屬重返現場貼上紙條悼念。（圖／東森新聞）





中山誠品上週五發生恐怖攻擊案，週末後第一個上班日，不少上班族趁上班前跟中午來獻花，向罹難者哀悼，鮮花量比前幾天還要多，還有民眾跪在地上哭紅雙眼，命喪的騎士家屬，也特地重返現場貼上紙條悼念，家人感嘆冬至只能在牌位前供奉餐點，實在很痛心，無法克制眼淚。

民眾十指緊扣雙膝跪地，向罹難者哀悼，悲痛情緒哭紅雙眼不斷擦拭淚水，中山誠品南西店門前，圍滿整圈鮮花卡片，尤其這兩張格外令人鼻酸，黃色紙條上寫給親愛的弟弟，「不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，無法克制眼淚，藍色紙條同樣獻給親愛弟弟，敬善良又努力向上的你，我們全家都愛你，真希望我替你擋這一切」，蕭姓騎士家人重返現場哀悼親弟弟天人永隔，讓民眾看了相當揪心。

獻花民眾：「剛剛經過的時候，其實就覺得很沉重，然後就有一股想法，想要帶個花，希望他們在另外一邊過得好。」

攻擊案後首個上班日，中山商圈不少上班族，特地用中午時間獻花致意，對比12月21日冬至，22日上班日擺放的鮮花束明顯變多，除了花束也有民眾寫祝福小卡，獻給蕭姓騎士，「希望您在天之靈，還能相信台灣人的善良與愛。」

獻花民眾：「特地今天休假，來就是緬懷一下這樣，大家就是有一個為難過而辛勞。」

南西誠品攻擊案，王姓男子當時逛街走到誠品4樓，手扶梯旁賣首飾生活用品櫃位前，慘遭凶手刺殺身亡。

根據目擊店員透露，王姓男子當時失血過多，意識逐漸模糊時說出，「記得跟我爸媽說我很愛他們......」一旁目擊民眾發文表示，當下告訴他「你不會死，撐下去」，不停打110跟119，同時瘋狂跟王姓男子說話，不斷祈禱他可以撐過去，最後因傷重不治離世，讓網友相當痛心，民眾悼念罹難者獻花的同時，未來如果遇上攻擊事件，又該如何應對，你我都無法置身事外。

獻花民眾：「大家都有意識到的話，應該會...有所改變，我們會更好。」

